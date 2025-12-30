Así quedó la tabla de goleo de la Saudi Pro League tras los goles de Cristiano Ronaldo y Joao Félix

Al-Nassr se enfrentó este martes 30 de diciembre con Al-Ettifaq en el último partido del año para el equipo de Cristiano Ronaldo. El líder de la Saudi Pro League no pudo mantener la racha de victorias consecutivas e igualó con el rival por 2-2.

Cristiano Ronaldo y Joao Félix están liderando la tabla de goleo. Ambos futbolistas de Al-Nassr volvieron a convertir este martes contra Al-Ettifaq y los dos comparten el liderazgo como máximos anotadores de la Saudi Pro League con 13 goles.

El futbolista que más se acerca a Cristiano Ronaldo y a Joao Félix es Joshua King, quien convirtió 10 anotaciones hasta el momento con Al-Khaleej. Entre los dos portugueses suman 26 goles en la Saudi Pro League; solo dos equipos no llamados Al-Nassr tienen más tantos que la sumatoria entre los dos lusos.

Cristiano Ronaldo alcanzó los 957 goles en su carrera y está a solo 43 de llegar a la cifra de 1000 anotaciones. Con el tanto de este martes, el delantero de 40 años terminó el 2025 con 41 celebraciones y buscará en 2026 lograr ese tan ansiado récord.

La tabla de goleo de la Saudi Pro League

Posición Jugador Equipo Goles 1 Cristiano Ronaldo Al-Nassr 13 1 João Félix Al-Nassr 13 3 Joshua King Al Khaleej 10 4 Roger Martínez Al Taawon 6 5 Ivan Toney Al-Ahli Saudi 6 5 Julián Andrés Quiñones Al Qadisiya 6 5 Mamadou Sylla Al Riyadh 6 5 Marcos Leonardo Al Hilal 6 5 Mateo Retegui Al Qadisiya 6

En síntesis

