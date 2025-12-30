Así quedó la tabla de goleo de la Saudi Pro League tras los goles de Cristiano Ronaldo y Joao Félix

Al-Nassr se enfrentó este martes 30 de diciembre con Al-Ettifaq en el último partido del año para el equipo de Cristiano Ronaldo. El líder de la Saudi Pro League no pudo mantener la racha de victorias consecutivas e igualó con el rival por 2-2.
Cristiano Ronaldo y Joao Félix están liderando la tabla de goleo. Ambos futbolistas de Al-Nassr volvieron a convertir este martes contra Al-Ettifaq y los dos comparten el liderazgo como máximos anotadores de la Saudi Pro League con 13 goles.
El futbolista que más se acerca a Cristiano Ronaldo y a Joao Félix es Joshua King, quien convirtió 10 anotaciones hasta el momento con Al-Khaleej. Entre los dos portugueses suman 26 goles en la Saudi Pro League; solo dos equipos no llamados Al-Nassr tienen más tantos que la sumatoria entre los dos lusos.
Cristiano Ronaldo alcanzó los 957 goles en su carrera y está a solo 43 de llegar a la cifra de 1000 anotaciones. Con el tanto de este martes, el delantero de 40 años terminó el 2025 con 41 celebraciones y buscará en 2026 lograr ese tan ansiado récord.
La tabla de goleo de la Saudi Pro League
|Posición
|Jugador
|Equipo
|Goles
|1
|Cristiano Ronaldo
|Al-Nassr
|13
|1
|João Félix
|Al-Nassr
|13
|3
|Joshua King
|Al Khaleej
|10
|4
|Roger Martínez
|Al Taawon
|6
|5
|Ivan Toney
|Al-Ahli Saudi
|6
|5
|Julián Andrés Quiñones
|Al Qadisiya
|6
|5
|Mamadou Sylla
|Al Riyadh
|6
|5
|Marcos Leonardo
|Al Hilal
|6
|5
|Mateo Retegui
|Al Qadisiya
|6
En síntesis
- Cristiano Ronaldo y Joao Félix lideran la tabla de goleo con 13 tantos.
- Al-Nassr empató 2-2 ante Al-Ettifaq en su último partido del 2025.
- Cristiano llegó a 957 goles totales y finalizó el año con 41 anotaciones.
