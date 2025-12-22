Hay futbolistas que se niegan a decir adiós a su carrera profesional y deciden estirarla por mucho tiempo más, convencidos de que todavía pueden aportar algo dentro del campo de juego a pesar de la edad. Uno de ellos es Kazuyoshi Miura, el histórico delantero japonés que, a los 58 años, tomó la decisión de seguir compitiendo al más alto nivel posible.

Kazuyoshi Miura en 2013 (Getty Images)

Conocido mundialmente como “King Kazu”, Miura es una auténtica leyenda del futbol asiático y un símbolo de longevidad deportiva. Su pasión por el juego lo llevó a mantenerse activo durante cuatro décadas, rompiendo récords y desafiando cualquier límite relacionado con la edad en el futbol profesional.

De cara a la temporada 2026, el delantero japonés continuará su carrera en el Fukushima United, equipo que milita en la Tercera División de Japón. De esta manera, disputará su temporada número 41 consecutiva como futbolista profesional, una marca sin precedentes en la historia del deporte.

El impacto de Miura va más allá de los goles o los minutos en cancha. Su figura representa disciplina, constancia y amor por el fútbol, valores que lo convirtieron en un referente tanto dentro como fuera del campo a lo largo de los años.

A lo largo de su extensa trayectoria, Kazuyoshi Miura tuvo la oportunidad de jugar en distintos países, adaptándose a diferentes estilos y culturas futbolísticas. Desde sus inicios en Brasil hasta su presente en Japón, su carrera es un verdadero recorrido histórico por el fútbol mundial.

La extensa carrera profesional de Kazuyoshi Miura