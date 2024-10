Rodri Hernández ganó el Balón de Oro 2024 y el centrocampista se convirtió en el segundo español en obtener este galardón en la historia . El primero fue Luis Suárez en 1960, un delantero histórico del Barcelona y de dicho país en las décadas del 50, 60 y 70.

El futbolista del Manchester City se emocionó una vez que escuchó su nombre de la voz de George Weah, el ex jugador que anunció al premiado y único africano en ganar este galardón. El discurso de Rodri fue correcto, medido y en el mismo agradeció a muchas personas de su vida como su familia y su agente, entre otros.

Pero hubo un momento del discurso que generó cierta controversia: “ Muchos amigos me han dicho que el futbol ha ganado . Doy visibilidad a los mediocentros que ha habido a lo largo de los años. Hoy ese trabajo oscuro ha salido a la luz”, manifestó el centrocampista español.

¿Rodri quiso decir que si Vinícius Jr se llevaba el premio no habría ganado el futbol? Es muy factible que esa parte del discurso no haya sido con esa intención, pero también es una interpretación posible. De todos modos, las palabras en general del español fueron más que medidas.

“Es una victoria del fútbol español. Como tantos jugadores que no lo han ganado. Xavi, Iniesta, Casillas, Busquets … No me quiero olvidar de mis compañeros, sin ellos no estaría aquí. Al Manchester City, staff y jugadores. Estoy en el que para mí es el mejor club del mundo. A la Selección”, expresó el centrocampista del Manchester City.

“Con 17 años hice las maletas rumbo a un sueño, ir al Villarreal a jugar en primera división y recuerdo un día que dije ‘Basta’, recuerdo llamar a mi padre llorando con la sensación de que todo había acabado, que había invertido toda mi vida para conseguirlo y parecía que el sueño se me desvanecía y él me dijo: ‘Si hemos llegado aquí no vamos a tirar la toalla’. Y desde ese día cambió mi mentalidad. Un chico normal con valores, que estudia, que intenta hacer las cosas bien y no se fija en los estereotipos de fuera del fútbol puede llegar alto, gracias a todos”, concluyó el centrocampista.

Los logros de Rodri Hernández en la temporada 2023-2024 para ganar el Balón de Oro