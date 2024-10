Una nueva temporada del futbol quedó atrás a finales de junio y muchos jugadores se lucieron con niveles personales destacados, títulos colectivos importantes y, por sobre todas las cosas, un reconocimiento que solamente obtienen unos pocos. En el caso de Rodri Hernández, el español que este lunes 28 de octubre ganó el Balón de Oro 2024 , existe una unanimidad para decir que se está en presencia de un grandísimo jugador y un personaje más que interesante fuera del campo de juego, con las ideas muy claras y los objetivos muy marcados.

ver también Balón de Oro 2024: ¿cuánto dinero recibe el ganador del trofeo de France Football?

A principios de esta nueva campaña, Rodri alzó la voz en representación de sus colegas futbolistas para argumentar que los partidos estaban siendo cada vez más y que eso era perjudicial para la salud más allá de que el negocio se vea satisfecho por los millones de dólares que se manejan. Nada de esto le importa al centrocampista, que pide sentido común y que los encuentros en una temporada disminuyan si los máximos dirigentes no quieren recibir una huelga por parte de los protagonistas.

“Sí, creo que estamos cerca de una huelga, es fácil de entender, creo que el sentimiento es generalizado, si le preguntas a cualquier jugador te dirá lo mismo, no es la opinión de unos cuantos, es una opinión general. Si sigue de esta forma llegará el momento en que no habrá otra opción, pero no sé qué pasará, es algo que nos preocupa porque nosotros lo sufrimos”, expresó Rodri hace apenas unas semanas.

Publicidad

Publicidad

Todos los goles de Rodri con el Manchester City en la temporada 2023-24

Y además, agregó: “Entre 40 y 50 es una cantidad de partidos en los que se puede jugar al nivel más alto, después de eso habrá un bajón, es imposible mantener el nivel físico y este año vamos a jugar entre 70 u 80 juegos, depende que tanto avances en los torneos”.

“En mi humilde opinión, creo que es demasiado, tenemos que cuidarnos, alguien tiene que hacerlo porque somos los actores principales de este deporte o negocio, como quieras verlo. No todo es dinero o marketing, se trata de la calidad del espectáculo”, concluyó.

Publicidad

Publicidad

A esta situación, se la puede justificar desde el lado de que Rodri es un hombre muy pensante. Para jugar como único centrocampista la inteligencia es lo que necesita de sobra, pero eso también lo traslada fuera del campo y por eso decide no tener redes sociales . Ya ha explicado que la fama no lo llena y que decide invertir ese tiempo en compartir momentos con su familia o sus pasatiempos favoritos.

ver también Vinícius, Rodri y Messi, protagonistas de los memes más divertidos del Balón de Oro 2024

Ahora, mientras se recupera de un rotura del ligamento cruzado de su rodilla derecha, se presentó en París para ser distinguido como el mejor jugador del mundo. El premio reconoce la temporada desde junio de 2023 hasta el mismo mes del 2024. En ese tramo, Rodri ganó la Premier League, el Mundial de Clubes y la Supercopa de Europa con el Manchester City, más la Euro con España. Una temporada llena de éxitos que se culmina con el galardón más esperado.