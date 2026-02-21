Sigue GRATIS y EN VIVO Al-Nassr 2-0 Al-Hazm: Kingsley Coman aumentó la ventaja
El conjunto de Riad necesita un triunfo para subirse a lo más alto de la Liga de Arabia Saudita. Previa, incidencias y todos los goles en un solo lugar.
30' PT: GOOOOOOL DE AL-NASSR
Kingsley Coman aumentó la ventaja tras una precisa asistencia de Joao Félix.
20' PT: ¡CRISTIANO SE PERDIÓ EL SEGUNDO!
Ronaldo estuvo a punto de marcar un golazo para aumentar la ventaja, pero se demoró en la definición y se terminó perdiendo el tanto.
13' PT: ¡GOOOOL DE CRISTIANO RONALDO!
Cristiano Ronaldo marcó el 1-0 tras una gran asistencia de Kingsley Coman. Gol número 963 en su carrera.
7' PT: Se salvó Al-Nassr
Omar Al Soma cabeceó sin dirección y Bento contuvo un balón peligroso.
4' PT: ¡Gran tapada de Bento!
El portero de Al-Nassr se lució para impedir el tanto de la visita tras un fuerte remate cruzado desde la derecha.
1' PT: ¡Se lo perdió Cristiano!
Al-Nassr tuvo una clarísima chance en los pies de CR7 a los 20 segundos del partido, pero el portero de Al-Hazm ahogó bien al portugués para impedir el 1-0 tempranero.
1' PT: COMENZÓ EL PARTIDO
Rueda el balón en Al-Awwal Park Stadium.
Equipos al campo de juego
Los futbolistas ya están formados y listos para el inicio del juego.
Se viene el partido entre Al-Nassr y Al-Hazm
Solo faltan 15 minutos para el silbatazo inicial del encuentro.
Para seguir con la buena racha
Al-Nassr llega a este partido con nueve triunfos al hilo. Tomando en cuenta la diferencia de presupuestos y la localía, el conjunto de Riad no debería tener problemas para llegar a las 10 victorias consecutivas. Sin embargo, esto es futbol y todo puede pasar.
Un partido crucial para Al-Nassr
Al-Nassr fue relegado a la tercera posición de la Saudi Pro League luego del triunfo de Al-Ahli. Por eso, Cristiano y compañía deben ganar para recuperar el segundo lugar o hasta subir a lo más alto en caso de que Al-Hilla no le gane a Al-Ittihad.
Al-Hazm también confirma su once
- Zaied
- Al Harbi
- Tanker
- Boutouil
- Oumarou
- Bah
- Rosier
- Shamrani
- Dhuwayhi
- Al Somah
- Al Habshi
Alineación confirmada de Al-Nassr con Cristiano
- Bento
- Sultan
- Simakan
- Amri
- Ayman
- Brozovic
- Angelo
- Coman
- Mané
- Joao Félix
- Cristiano Ronaldo (C)
Llegó Cristiano al estadio
El delantero portugués ya está en el estadio para disputar un nuevo partido con Al-Nassr.
¡Bienvenidos a la cobertura de Al-Nassr vs. Al-Hazm
Sigue EN VIVO el partido de Cristiano Ronaldo por la Saudi Pro League.