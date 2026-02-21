Es tendencia:
Saudi Pro League

Sigue GRATIS y EN VIVO Al-Nassr 2-0 Al-Hazm: Kingsley Coman aumentó la ventaja

El conjunto de Riad necesita un triunfo para subirse a lo más alto de la Liga de Arabia Saudita. Previa, incidencias y todos los goles en un solo lugar.

30' PT: GOOOOOOL DE AL-NASSR

Kingsley Coman aumentó la ventaja tras una precisa asistencia de Joao Félix.

20' PT: ¡CRISTIANO SE PERDIÓ EL SEGUNDO!

Ronaldo estuvo a punto de marcar un golazo para aumentar la ventaja, pero se demoró en la definición y se terminó perdiendo el tanto.

13' PT: ¡GOOOOL DE CRISTIANO RONALDO!

Cristiano Ronaldo marcó el 1-0 tras una gran asistencia de Kingsley Coman. Gol número 963 en su carrera.

7' PT: Se salvó Al-Nassr

Omar Al Soma cabeceó sin dirección y Bento contuvo un balón peligroso.

4' PT: ¡Gran tapada de Bento!

El portero de Al-Nassr se lució para impedir el tanto de la visita tras un fuerte remate cruzado desde la derecha.

1' PT: ¡Se lo perdió Cristiano!

Al-Nassr tuvo una clarísima chance en los pies de CR7 a los 20 segundos del partido, pero el portero de Al-Hazm ahogó bien al portugués para impedir el 1-0 tempranero.

1' PT: COMENZÓ EL PARTIDO

Rueda el balón en Al-Awwal Park Stadium.

Equipos al campo de juego

Los futbolistas ya están formados y listos para el inicio del juego.

Se viene el partido entre Al-Nassr y Al-Hazm

Solo faltan 15 minutos para el silbatazo inicial del encuentro.

Para seguir con la buena racha

Al-Nassr llega a este partido con nueve triunfos al hilo. Tomando en cuenta la diferencia de presupuestos y la localía, el conjunto de Riad no debería tener problemas para llegar a las 10 victorias consecutivas. Sin embargo, esto es futbol y todo puede pasar.

Un partido crucial para Al-Nassr

Al-Nassr fue relegado a la tercera posición de la Saudi Pro League luego del triunfo de Al-Ahli. Por eso, Cristiano y compañía deben ganar para recuperar el segundo lugar o hasta subir a lo más alto en caso de que Al-Hilla no le gane a Al-Ittihad.

Al-Hazm también confirma su once

  • Zaied
  • Al Harbi
  • Tanker
  • Boutouil
  • Oumarou
  • Bah
  • Rosier
  • Shamrani
  • Dhuwayhi
  • Al Somah
  • Al Habshi

Alineación confirmada de Al-Nassr con Cristiano

  • Bento
  • Sultan
  • Simakan
  • Amri
  • Ayman
  • Brozovic
  • Angelo
  • Coman
  • Mané
  • Joao Félix
  • Cristiano Ronaldo (C)
Llegó Cristiano al estadio

El delantero portugués ya está en el estadio para disputar un nuevo partido con Al-Nassr.

¡Bienvenidos a la cobertura de Al-Nassr vs. Al-Hazm

Sigue EN VIVO el partido de Cristiano Ronaldo por la Saudi Pro League.

Por Leandro Barraza

La tabla de posiciones de la Saudi Pro League EN VIVO

