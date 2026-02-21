Tras el gol de Cristiano Ronaldo en Al-Nassr vs. Al-Hazem, así quedó la carrera por los 1000 goles con Lionel Messi

Tras el gol de Cristiano Ronaldo en el duelo entre Al-Nassr y Al-Hazem, la carrera rumbo a los 1000 goles volvió a encenderse. El delantero portugués sigue agrandando su leyenda y mantiene el foco en una marca histórica que parece obsesionarlo.

Luego de haber descansado en la AFC Cup, el astro luso regresó a la acción en la Saudi Pro League. Su equipo pelea palmo a palmo el título con Al-Hilal y cada jornada empieza a ser decisiva en la recta final del campeonato.

Una vez más, Cristiano demostró estar a la altura de las circunstancias. En un partido clave, apareció con su cuota goleadora y dejó claro que, pese al paso del tiempo, su ambición competitiva sigue intacta. Además, sueña más que nunca con su primer título en Arabia.

La carrera hacia los 1000 goles con Messi

Uno de los grandes objetivos personales del ex Real Madrid es alcanzar la cifra redonda de los 1000 goles oficiales. Con su reciente anotación, el portugués llegó a 963 tantos en su carrera profesional, estirando la diferencia en esta histórica disputa.

Por su parte, Lionel Messi acumula 896 goles oficiales y hoy vuelve a jugar oficialmente con Inter Miami CF. El argentino buscará seguir descontando en una carrera que mantiene en vilo al mundo del futbol, aunque todo indicar que el portugués lo alcanzará primero.

La diferencia actual favorece a Cristiano, pero la historia todavía está abierta. Con ambos en actividad y siendo determinantes en sus equipos, la pelea por convertirse en el primero en alcanzar los 1000 goles promete más capítulos vibrantes.

En síntesis