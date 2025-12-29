Es tendencia:
COPA AFRICANA DE NACIONES

Sigue GRATIS y EN VIVO Sudáfrica vs. Zimbabue: transmisión minuto a minuto de la Copa Africana de Naciones 2025-26

Seguí la transmisión minuto a minuto del partido entre Sudáfrica y Zimbabue por la Copa Africana de Naciones 2025-26, con todas las jugadas, goles y el resultado en tiempo real.

Zimbabue busca su primer triunfo en el torneo

Zimbabue todavía no ganó ningún encuentro. Perdió 2-1 ante Egipto e igualó 1-1 contra Angola.

Sudáfrica no quiere peligrar su clasificación

El rival de México en el Mundial 2026, viene de una victoria y una derrota en las primeras dos jornadas.

TODO LISTO PARA EL ENCUENTRO ENTRE SUDÁFRICA Y ZIMBABUE

Bienvenidos seguidores de Bolavip México, los invitamos a seguir el minuto a minuto del encuentro entre Sudáfrica y Zimbabue por la tercera jornada de la Copa Africana de Naciones 2025-26.

Desde las 10:00 hs de la CDMX, Sudáfrica, rival de México en el Mundial 2026, se medirá ante Zimbabue por la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Africana de Naciones 2025-26. El combinado sudafricano afronta un duelo clave en sus aspiraciones dentro del torneo continental, con la obligación de sumar para mantenerse con vida en la pelea por la clasificación.

Hasta el momento, Sudáfrica registra resultados irregulares en la competencia: debutó con una victoria por 2-1 ante Angola, pero luego cayó 1-0 frente a Egipto, lo que encendió las alarmas dentro del grupo. Ahora buscará recuperarse rápidamente ante Zimbabue para no comprometer su pase a la siguiente fase del certamen.

