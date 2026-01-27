Es tendencia:
Teófilo Gutiérrez revela cuál es el jugador que Luis Díaz le recuerda

El atacante colombiano se deshizo en elogios con su compatriota y lo comparó con un histórico.

Por Ramiro Canessa

Teo Gutiérrez compara a Luis Díaz con un crack.
© Getty ImagesTeo Gutiérrez compara a Luis Díaz con un crack.

Luis Díaz está pasando por un presente futbolístico increíble. El futbolista colombiano demostró estar a la altura en todos los clubes que le tocó jugar en Europa hasta el momento y su nivel en cada partido parece ser mejor que en el anterior.

Tras brillar en Liverpool durante algunas temporadas, Lucho entendía que era momento de cambiar de aires y dio otro paso gigante en su carrera tras firmar contrato con Bayern Múnich en el 2025, club que pagó una cifra millonaria para contratarlo.

El ex Junior de Barranquilla se ganó rápidamente el cariño de la afición del equipo Bávaro ya que su nivel fue muy bueno de inmediato y se convirtió en una de las grandes figuras del equipo de Vincent Kompany que es candidato a todo esta temporada.

Luis Díaz en Bayern Múnich (Getty Images)

Los elogios hacía él son constantes y ahora fue el turno de Teófilo Gutiérrez. Su compatriota habló con ESPN y se refirió al gran presente que está pasando la Selección Colombia. Además, destacó a Díaz por encima del resto, comparándolo con un histórico futbolista.

La selección está en un nivel extraordinario. Y tenemos a Lucho Díaz, nuestra joya, desde Neymar no veía a un jugador con esas características”, comentó el atacante de 40 años que sigue jugando y que actualmente viste la playera de Junior.

La extensa carrera de Teófilo Gutiérrez:

2006 – Barranquilla
2007–2009 – Atlético Junior
2010–2011 – Trabzonspor
2011–2012 – Racing Club
2012 – → Lanús (préstamo)
2012 – → Atlético Junior (préstamo)
2012–2013 – Cruz Azul
2013–2015 – River Plate
2015–2017 – Sporting CP
2016–2017 – → Rosario Central (préstamo)
2017–2021 – Atlético Junior
2021–2022 – Deportivo Cali
2023 – Atlético Bucaramanga
2023 – Deportivo Cali
2024 – Real Cartagena
2025– – Atlético Junior

En síntesis

  • Luis Díaz fichó por el Bayern Múnich tras destacar varias temporadas en el Liverpool.
  • El futbolista colombiano es dirigido actualmente por el entrenador Vincent Kompany en Alemania.
  • Teófilo Gutiérrez comparó el estilo de juego de Díaz con el brasileño Neymar.
