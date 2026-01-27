Luis Díaz está pasando por un presente futbolístico increíble. El futbolista colombiano demostró estar a la altura en todos los clubes que le tocó jugar en Europa hasta el momento y su nivel en cada partido parece ser mejor que en el anterior.
Tras brillar en Liverpool durante algunas temporadas, Lucho entendía que era momento de cambiar de aires y dio otro paso gigante en su carrera tras firmar contrato con Bayern Múnich en el 2025, club que pagó una cifra millonaria para contratarlo.
El ex Junior de Barranquilla se ganó rápidamente el cariño de la afición del equipo Bávaro ya que su nivel fue muy bueno de inmediato y se convirtió en una de las grandes figuras del equipo de Vincent Kompany que es candidato a todo esta temporada.
Luis Díaz en Bayern Múnich (Getty Images)
Los elogios hacía él son constantes y ahora fue el turno de Teófilo Gutiérrez. Su compatriota habló con ESPN y se refirió al gran presente que está pasando la Selección Colombia. Además, destacó a Díaz por encima del resto, comparándolo con un histórico futbolista.
“La selección está en un nivel extraordinario. Y tenemos a Lucho Díaz, nuestra joya, desde Neymar no veía a un jugador con esas características”, comentó el atacante de 40 años que sigue jugando y que actualmente viste la playera de Junior.
