James Rodríguez cerró su ciclo en el futbol mexicano en 2025 y optó por no extender su vínculo con el Club León, contrato que llegó a su fin a finales del año pasado. La decisión tuvo que ver con su intención de encontrar un proyecto diferente, pensando especialmente en lo que será el Mundial 2026. El mediocampista colombiano es consciente de que se trata de una oportunidad única para intentar lograr algo importante con la Selección Colombia y quiere llegar en las mejores condiciones posibles.

Por ahora, su futuro sigue sin resolverse. James no ha firmado con ningún club, aunque en las últimas horas comenzó a tomar fuerza una alternativa concreta. Desde Colombia aseguran que una institución histórica está haciendo un esfuerzo importante para quedarse con sus servicios y convencerlo de regresar al país.

Este lunes 26 de enero, Julio Sánchez Cristo, director de 6AM W, reveló que Millonarios ya avanzó de manera firme y le presentó al futbolista una propuesta que cumple con todo lo que estaba buscando. Según explicó el periodista, la oferta ya está sobre la mesa y el club bogotano considera que dio un paso clave en la negociación.

En esa misma línea, Sánchez Cristo señaló que la posible llegada del ’10’ al conjunto capitalino depende exclusivamente de la decisión del propio jugador. “Millonarios está haciendo un esfuerzo millonario. La cifra que pidió también Millonarios ya la redondeó, entonces James decide, ya es decisión de él”, afirmó, dejando en claro que el club ya hizo todo lo que estaba a su alcance.

Además, el periodista agregó que desde la institución lo están tentando con un proyecto deportivo sólido, pensando en el cierre de su carrera. “Le están seduciendo con una idea buena. James va a tener su último Mundial, en donde va a brillar muchísimo. Será un gran mundial y qué mejor que estar a la altura de México, que es la altura de Bogotá”, expresó, destacando un factor clave de cara a la cita mundialista.

¿Qué dicen desde Millonarios?

Desde el club también se manifestaron al respecto. Durante el fin de semana, en el programa VBAR Caracol, el director deportivo Ariel Michaloutsos confirmó que Millonarios ve con muy buenos ojos la posibilidad de sumar a James Rodríguez, aunque aclaró que la situación no depende únicamente de la institución. “No depende únicamente del club, sería una gran noticia”, sostuvo, dejando abierta la puerta a un regreso que ilusiona a todo el fútbol colombiano.

