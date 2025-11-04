El futbol europeo se encuentra de luto tras la repentina pérdida del entrenador bosnio Mladen Zizovic, quien falleció durante un partido de la Superliga de Serbia a los 44 años. El incidente ocurrió en el minuto 22 del encuentro entre Radnički 1923 y Mladost, dejando en shock a jugadores, cuerpo técnico y aficionados presentes.

El técnico se desplomó en el campo y fue atendido de inmediato por los servicios médicos, quienes lo trasladaron de urgencia al hospital. A pesar de los esfuerzos por salvarlo, Zizovic no sobrevivió, y su fallecimiento fue confirmado pocos minutos después de su ingreso. La gravedad del suceso obligó a suspender el partido definitivamente.

El árbitro había intentado continuar el encuentro mientras el entrenador recibía atención, pero la magnitud del hecho hizo imposible reanudar el juego. La noticia causó gran consternación entre los jugadores y entrenadores de ambos equipos, que no pudieron ocultar su dolor al enterarse de lo ocurrido.

Antes del partido, Zizovic había presentado malestar durante el almuerzo, que él mismo atribuía a un problema estomacal por la comida que había consumido. Sin embargo, se trató de un infarto grave, completamente inesperado y letal, que terminó con su vida de forma inmediata.

Los medios locales de Serbia contaron que fue lo que sucedió: “Durante el almuerzo, se quejó de un malestar estomacal, pero nadie le dio mucha importancia. Lo trasladaron en ambulancia al Centro de Salud de Lucani. Allí intentaron reanimarlo, pero sin éxito. Sufrió un paro cardíaco en el estadio y no hubo forma de salvarlo”.

El comunicado de su club

“Con el más profundo dolor informamos al público, aficionados y amigos del deporte que nuestro jefe del personal profesional, Mladen Zizovic, falleció durante el partido de esta noche entre Mladost y Radnicki 1923 en Lucani”, comenzó el Radnički 1923.

“Nuestro club ha perdido no solo a un gran experto, sino sobre todo a un buen hombre, amigo y deportista que con su conocimiento, energía y nobleza dejó una huella profunda en los corazones de todos los que lo conocieron. El club de fútbol Radnicki 1923 envía sus más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y a todos los que compartieron el amor al fútbol con él. Descansa en paz, joven”, concluyó el mensaje.

UEFA se despidió de Zizovic

“En nombre de la comunidad del fútbol europeo, extendemos nuestras más sentidas condolencias a la familia, amigos y colegas del entrenador Mladen Žižović. El técnico bosnio falleció ayer a los 44 años, dejando un gran legado como jugador y entrenador”, escribieron en sus redes sociales.

