Hace unos meses atrás se confirmó que Cristiano Ronaldo le pidió casamiento a su pareja, Georgina Rodríguez, lo que fue una de las noticias más comentadas del último tiempo tanto en los medios de comunicación como también en redes sociales.

Hasta ahora no se conocía ninguna fecha, ya que ambos se habían mostrado concentrados en sus respectivos proyectos profesionales y familiares. Sin embargo, en las últimas horas, el propio futbolista rompió el silencio y dio detalles sobre cuándo le gustaría casarse.

Cristiano Ronaldo, fiel a su estilo, volvió a dejar una declaración que no pasó desapercibida: “Estoy planeando casarme después del Mundial 2026, ya con el trofeo”, aseguró el delantero del Al-Nassr, generando revuelo en todo el mundo del futbol. El portugués no solo habló de su vida personal, sino que además dejó entrever su enorme confianza de cara al próximo gran desafío con la Selección de Portugal.

La frase encendió la polémica en redes sociales, ya que el ex Real Madrid dejó claro que sigue soñando con levantar su primera Copa del Mundo, incluso a los 41 años. Pero también sorprendió al reconocer que ese título no es una obsesión para él.

“No es un sueño para mí ganar la Copa del Mundo. Ganar un torneo no define quién es el mejor jugador de la historia. Son solo siete partidos, ¿pensás que es justo?”, declaró el portugués, enviando un claro mensaje sobre cómo percibe el legado y la comparación con otros grandes futbolistas.

Cristiano Ronaldo apuntó contra Lionel Messi

En diálogo con Piers Morgan, el actual jugador del Al-Nassr de Arabia Saudita, se puso nuevamente por encima de su máximo rival en el futbol que es Lionel Messi: “¿Messi es mejor que yo? No estoy de acuerdo. No quiero ser humilde…”

