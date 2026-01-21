Es tendencia:
FUTBOL INTERNACIONAL

Tras el gol de Cristiano Ronaldo ante Damac, así quedó la carrera por los 1000 goles con Lionel Messi

El astro portugués volvió a marcar y el objetivo de llegar a los 1000 goles como profesional está cada vez más cerca.

Por Ramiro Canessa

Cristiano Ronaldo anotó con Al-Nassr.
© Getty ImagesCristiano Ronaldo anotó con Al-Nassr.

Al-Nassr mantiene firme su objetivo de pelear hasta el final por el título de la Saudi Pro League. Luego de una racha irregular, el equipo necesitaba encadenar triunfos para no alejarse de la cima y este miércoles afrontaba un partido clave en ese camino. La presión era alta y el margen de error, mínimo.

Por la jornada 16 del campeonato, el conjunto dirigido por Jorge Jesús visitó a Damac con la obligación de sumar de a tres. El objetivo era claro: no perderle pisada al único líder, Al-Hilal, y confirmar la levantada tras un período complicado. Hasta el momento, el plan está saliendo como lo esperaban.

Como suele ocurrir, gran parte de la atención estuvo puesta en Cristiano Ronaldo. El portugués llegaba al encuentro con la expectativa de volver a marcar y seguir avanzando hacia uno de los grandes retos de su carrera. Alcanzar los 1000 goles como profesional sigue siendo una meta vigente.

Y una vez más, el ex Real Madrid respondió en el momento indicado. En el segundo tiempo, Cristiano apareció para ampliar el marcador y poner el 2-0 parcial a favor de Al-Nassr. Un gol que no solo encamina el triunfo, sino que refuerza su peso dentro del equipo.

Este tanto le permite a Ronaldo seguir recortando distancia hacia una cifra histórica. Con su nueva anotación, el portugués continúa demostrando que, pese al paso del tiempo, su capacidad goleadora se mantiene intacta. Cada partido se convierte en un nuevo capítulo de ese desafío personal.

Así va la carrera con Messi

Con el gol ante Damac, Cristiano Ronaldo alcanzó los 960 goles en su carrera profesional y quedó a solo 40 de los ansiados 1000. Mientras tanto, Lionel Messi, su eterno rival, suma 896 goles, manteniéndose como el principal competidor en una carrera que sigue escribiendo historia.

En síntesis

  • Al-Nassr enfrentó a Damac por la jornada 16 de la Saudi Pro League.
  • Cristiano Ronaldo marcó el 2-0 parcial y alcanzó los 960 goles como profesional.
  • El portugués quedó a 40 tantos de los 1.000; Lionel Messi registra 896.
