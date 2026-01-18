Mientras Cristiano Ronaldo gana 260 millones en 2026, el dinero que percibe Lionel Messi

Si hay dos jugadores que siguen dando que hablar en el campo de juego a pesar de su edad y llevan a sus equipos a lo más alto son Cristiano Ronaldo y Lionel Andrés Messi. El portugués sigue brillando con 40 años y es líder absoluto del Al-Nassr de Arabia Saudita, mientras que el argentino, con 38, llevó a Inter Miami a conseguir cosas más que importantes.

Más allá de lo futbolístico, ambos continúan siendo figuras determinantes dentro y fuera de la cancha. Su vigencia no solo se refleja en goles, títulos e influencia deportiva, sino también en el impacto económico que generan en cada institución que representan.

Además, también son los futbolistas que más dinero ganan debido a la importancia que tienen cada uno en el campo de juego desde hace años, tanto en Europa como también fuera del Viejo Continente. Sus contratos, patrocinios y acuerdos comerciales los mantienen en la cima del deporte mundial.

De acuerdo al sitio Finanzas Argy, el ex Real Madrid es hoy por hoy el deportista mejor pago de todo el mundo, ya que está percibiendo una cifra muy importante que ronda los 260 millones de dólares, una suma que lo coloca muy por encima del resto de las estrellas del deporte global.

Mientras que el ex Barcelona ocupa el lugar número tres en el ranking y, si bien está lejos de lo que percibe el portugués, también gana una importante suma de dinero. La misma es de 130 millones de dólares, consolidándolo como uno de los atletas más influyentes y rentables del planeta.

El ranking refleja cómo el fútbol sigue dominando los primeros lugares, aunque otras disciplinas como el boxeo, el básquet, el béisbol y el golf también tienen representantes con ingresos millonarios en este 2026.

Los 10 deportistas mejores pagos del mundo en 2026

Cristiano Ronaldo (fútbol): USD 260 millones. Canelo Álvarez (boxeo): USD 137 millones. Lionel Messi (fútbol): USD 130 millones. Juan Soto (béisbol): USD 129.2 millones. LeBron James (básquet): USD 128.7 millones. Karim Benzema (fútbol): USD 115 millones. Stephen Curry (básquet): USD 105.4 millones. Shohei Ohtani (béisbol): USD 102.5 millones. Kevin Durant (básquet): USD 100.8 millones. Jon Rahm (golf): USD 100.7 millones.

