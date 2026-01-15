Es tendencia:
logotipo del encabezado
COPA DEL REY

Valió la clasificación: la atajada increíble de Joan García ante Racing de Santander por Copa del Rey

El arquero se lució con una tremenda atajada para salvar al Barcelona de que se lo empaten sobre el final.

Por Ramiro Canessa

Sigue a Bolavip en Google!
Joan García se lució con una gran atajada.
© ESPECIALJoan García se lució con una gran atajada.

Barcelona está en cuartos de final de la Copa del Rey. El equipo de Hansi Flick venció 2-0 a Racing de Santander en condición de visitante y sigue con el sueño de ganar el título. Los culés están peleando en todos los frentes y buscarán darlo todo hasta el final.

Publicidad

Joan García fue determinante en la clasificación del Barcelona. En los minutos finales del partido, el arquero blaugrana protagonizó una atajada clave en un mano a mano ante Lozano, cuando el encuentro todavía estaba 1-0 y Racing buscaba con todo el empate que podía cambiar la historia.

Tweet placeholder

Esa intervención resultó decisiva, ya que si el conjunto local lograba igualar el marcador, el partido se iba a tiempo extra. Instantes después de la atajada, Barcelona encontró el 2-0 que sentenció la serie y confirmó el pase de los culés a la siguiente ronda del certamen.

Publicidad

Los goles del equipo ganador fueron ambos en el segundo tiempo, el primero lo anotó Ferrán Torres para romper el cero en un partido que estaba muy cerrado, mientras que Lamine Yamal anotó el segundo después de la gran atajada de García.

¿Quién será el próximo rival del Barcelona?

El próximo lunes habrá sorteo para definir al rival del Barcelona que irá en búsqueda de las semifinales del certamen. A continuación de mostramos que equipos están en la misma instancia:

Copa del Rey: así quedó el cuadro de cuartos de final tras la clasificación de Barcelona

ver también

Copa del Rey: así quedó el cuadro de cuartos de final tras la clasificación de Barcelona

  • FC Barcelona
  • Atlético de Madrid
  • Athletic Bilbao
  • Real Betis
  • Real Sociedad
  • Valencia
  • Alavés
  • Albacete
Publicidad
ramiro canessa
Ramiro Canessa
Lee también
¡Todo listo! Así se jugarán los cuartos de final de la Copa del Rey 2025-26
Futbol Internacional

¡Todo listo! Así se jugarán los cuartos de final de la Copa del Rey 2025-26

Qué pasa si Barcelona gana, empata o pierde ante Racing de Santander
Futbol Internacional

Qué pasa si Barcelona gana, empata o pierde ante Racing de Santander

¿Por qué no juegan Pedri y Lewandowski en Racing de Santander vs. Barcelona?
UEFA

¿Por qué no juegan Pedri y Lewandowski en Racing de Santander vs. Barcelona?

Así quedó la tabla de la regla de menores de la Liga MX
Liga MX

Así quedó la tabla de la regla de menores de la Liga MX

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo