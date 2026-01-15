Barcelona está en cuartos de final de la Copa del Rey. El equipo de Hansi Flick venció 2-0 a Racing de Santander en condición de visitante y sigue con el sueño de ganar el título. Los culés están peleando en todos los frentes y buscarán darlo todo hasta el final.

Publicidad

Publicidad

Joan García fue determinante en la clasificación del Barcelona. En los minutos finales del partido, el arquero blaugrana protagonizó una atajada clave en un mano a mano ante Lozano, cuando el encuentro todavía estaba 1-0 y Racing buscaba con todo el empate que podía cambiar la historia.

Tweet placeholder

Esa intervención resultó decisiva, ya que si el conjunto local lograba igualar el marcador, el partido se iba a tiempo extra. Instantes después de la atajada, Barcelona encontró el 2-0 que sentenció la serie y confirmó el pase de los culés a la siguiente ronda del certamen.

Publicidad

Publicidad

Los goles del equipo ganador fueron ambos en el segundo tiempo, el primero lo anotó Ferrán Torres para romper el cero en un partido que estaba muy cerrado, mientras que Lamine Yamal anotó el segundo después de la gran atajada de García.

¿Quién será el próximo rival del Barcelona?

El próximo lunes habrá sorteo para definir al rival del Barcelona que irá en búsqueda de las semifinales del certamen. A continuación de mostramos que equipos están en la misma instancia:

ver también Copa del Rey: así quedó el cuadro de cuartos de final tras la clasificación de Barcelona

FC Barcelona

Atlético de Madrid

Athletic Bilbao

Real Betis

Real Sociedad

Valencia

Alavés

Albacete

Publicidad