El FC Barcelona no quiso llevarse la sorpresa que le tocó padecer al Real Madrid, y tuvo que redoblar esfuerzos para clasificar a cuartos de final de la Copa del Rey 2025-26. Los ‘Culés’ vencieron por 2-0 al Racing de Santander a domicilio, y lograron el boleto a la siguiente instancia de la competencia, donde quieren ser campeones.

Los resultados de los octavos de final de la Copa del Rey 2025-26:

En este desglose, todos los marcadores finales de la presente ronda del certamen, donde quedaron confirmados ocho clasificados y ocho eliminados:

RC Deportivo 0-1 Atlético Madrid (Antoine Griezmann)

Cultural Leonesa 3-4 Athletic Club (Calero x2 y Sobrino / Guruzeta x2, Sancet y Gómez)

Real Sociedad 2(4)-(3)2 Osasuna (Turrentes y Zubeldia / Oyarzábal ec y Moncayola)

Albacete 3-2 Real Madrid (Betancor x2 y Villar / Mastantuono y Gonzalo)

Real Betis 2-1 Elche (Ávila x2 / Petrot)

Alavés 2-0 Rayo Vallecano (Martínez y Vicente)

Burgos 0-2 Valencia (Iranzo y Sadiq)

Racing de Santander 0-2 Barcelona (Ferrán Torres y Lamine Yamal)

Los clasificados a cuartos de final de la Copa del Rey 2025-26:

Uno por uno, los ocho equipos que sacaron pasaje a la siguiente fase del torneo nacional español y siguen en carrera por el título:

FC Barcelona

Atlético de Madrid

Athletic Bilbao

Real Betis

Real Sociedad

Valencia

Alavés

Albacete

Con estos clasificados confirmados, sólo uno de los ocho no pertenece a la LaLiga (Albacete, de Segunda División, que eliminó a Real Madrid). El resto, todos juegan en la máxima categoría del futbol español.

Lamine Yamal liquidó el partido para el Barca [Foto: Getty]

Cruces y cuadro de los cuartos de final de la Copa del Rey 2025-26:

Si bien en las redes surgieron reportes de choques definidos, los enfrentamientos se definirán por sorteo. Hasta el desarrollo del mismo, sólo se puede especular con potenciales cruces pero no están conformados todavía. En ese evento, se irán sacando bolilla por bolilla hasta juntar de a dos a los ocho clasificados, definiendo partidos y llave.

¿Cómo y cuándo será el sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey 2025-26?

El sorteo de esta nueva instancia tendrá lugar este lunes 19 de enero, en el Salón Luis Aragonés de la Ciudad de Futbol de las Rosas, en Madrid, sede de la RFEF. El mismo está programado para comenzar a las 13.00 horas de España, equivalentes a las 06.00 horas del Centro de México. El evento será breve, ya que no contará con demasiados tratos ceremoniales como otros del mismo ámbito.

El formato del sorteo será del llamado ‘sistema puro’, es decir, todos los clubes integrarán un mismo bombo, donde a cualquiera puede tocarle cualquier rival. No habrá cabezas de serie ni impedimentos reglamentarios. Respecto a la localía, Albacete es el único que tiene asegurado que jugará en casa (por reglamento, los de menor categoría deben hacerlo). El resto será local si su bolilla sale primera que la del rival que le toca asignado en el cruce. Todos los cruces de cuartos serán a partido único.

¿Cuándo se jugarán los cuartos de final de la Copa del Rey 2025-26?

Todos los emparejamientos se llevarán a cabo entre el próximo 3 y el 5 de febrero de este 2026. Los días y horarios de cada encuentro se definirán una vez conformados los cruces del sorteo. A diferencia de los cuartos, luego las semifinales sí se disputarán a juegos de ida y vuelta, pero eso quedará para más adelante.