En repetidas ocasiones tanto el Jefe de Red Bull, Chris Horner, como el propio mexicano, Sergio “Checo” Pérez han revelado que harán todo para que Max Verstappen de corone como campeón de pilotos de la actual temporada de la Formula 1, mientras que el azteca tiene la encomienda de lograr el título de Constructores.

Pese a estos objetivos, algunos pilotos difieren sobre si el originario de Guadalajara, Jalisco debe o no sacrificarse por su compañero en el Gran Premio de México, pues argumentan que ganar en casa es un sentimiento que todo piloto merece y el sacrificio no lo amerita, tal es el caso de Sebastian Vettel y Daniel Riccardo, quienes se pronunciaron al respecto.

Y es que el volante de Aston Martin y quien fuera cuatro veces campeón con Red Bull, acotó que, si estuviera en los zapatos de Pérez, no cedería su puesto a su coequipero: “Si resulta que Checo está por delante, pues que se quede por delante, y si no está por delante, que le adelante a quien sea, ya sea un Mercedes o un Red Bull. Pero también puedo ver si eso no ocurre y dejara pasar a Max como sea. Valtteri ha estado en esa posición, así que no es agradable”.

Mientras que el piloto de McLaren, justificó esta decisión al revelar que es un momento único que muchos volantes sueñan pues celebrar en su país en lo más alto del podio es un momento único: "En mi caso, ahora mismo, la respuesta sería no. Si fuese la última carrera del año y el cambio de posiciones le diese el Mundial, quizá fuese una decisión que entendería. Eso sí, una victoria en su carrera de casa es un sueño que tiene uno desde que era niño. Te lo has ganado en el circuito y sientes que debería ser tuya".