Se pone en marcha un campeonato más que apasionante como lo es la Liga BBVA Expansión MX, en este caso con lo que es el desarrollo del Torneo Grita México Clausura 2022. Dentro de esta nota, te contaremos cómo, cuándo y dónde seguir los ocho partidos por la primera jornada por el campeonato.

Recordemos que en este campeonato se instaurará un comité de vigilancia, cuyo objetivo será establecer y revisar los lineamientos necesarios para que los equipos integrantes de la Liga de Expansión MX puedan competir por el ascenso hacia la Liga MX de cara a la temporada 2022-23.

Profundizando en cuanto a las realidades de los clubes, lo cierto es que Atlante es el cuadro que va a defender el título obtenido el campeonato pasado, el cual lo consiguió tras superar en la final a Tampico Madero. También no hay que dejar de resaltar como posibles candidatos a Dorados de Sinaloa, Celaya o Atlético Morelia, entre varios equipos.

+¿Cuándo comienza la jornada 1 del Clausura 2022 por la Liga BBVA Expansión MX?

La primera jornada del Clausura 2022 por la Liga BBVA Expansión MX comenzará el miércoles 5 de enero, con lo que será el duelo entre Alebrijes de Oaxaca y Cancún, el cual se efectuará desde las 19:00 horas CDMX.

+¿Dónde mirar la Jornada 1 del Clausura 2022 por la Liga BBVA Expansión MX?

A continuación, esta es la lista de los canales de TV o streamings que emitirán cada uno de los partidos de la jornada uno (hora CDMX) del Torneo Clausura 2022 de la Liga BBVA Expansión MX. Los partidos serán emitidos por FOX Sports 2, TUDN, Claro Sports, Marca Claro, TVC Deportes y ESPN. Sumado a que Fanatiz y Star+ lo harán vía streaming con algunos cotejos.

+Canales de TV para cada partido de la Jornada 1 del Clausura 2022 por la Liga BBVA Expansión MX

-Alebrijes de Oaxaca vs. Cancún el miércoles 5 de enero a las 19:00 horas por las pantallas de ESPN y Star+

-Celaya vs. Tepatitlán el jueves 6 de enero a las 17:00 horas por las pantallas de Marca Claro, Claro Sports, FOX Sports 2 y Fanatiz

-Pumas Tabasco vs. Raya2 Expansión el jueves 6 de enero a las 19:00 horas por las pantallas de TV Azteca Deportes, Marca Claro, Claro Sports, FOX Sports 2 y Fanatiz

-Correcaminos UAT vs. Dorados de Sinaloa el jueves 6 de enero a las 21:00 horas por las pantallas de Marca Claro, Claro Sports, FOX Sports 2 y Fanatiz

-Deportivo Tapatío vs. Mineros de Zacatecas el viernes 7 de enero a las 17:00 horas por la pantalla de TVC Deportes

-Venados de Yucatán vs. Atlante el sábado 8 de enero a las 19:00 horas por las pantallas de ESPN y Star+

-Tlaxcala vs. Atlético Morelia el domingo 9 de enero a las 17:00 horas por las pantallas de TUDN, Multimedios TV y TVC Deportes

*El partido que protagonizarían Cimarrones de Sonora y Leones Negros fue aplazado y todavía no tiene confirmado un nuevo día y horario.