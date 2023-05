En el encuentro entre Celaya vs Atlético Morelia pasó de todo. Hubo remontada, gol de un portero, el cual fue de portería a portería, expulsiones y más. Incluso, hubo hasta situaciones que siempre son lamentables de ver dentro de nuestro futbol. Ante la frustración de la derrota, los locales se hicieron de palabras y llegaron a los golpes.

En el trámite del juego se fueron expulsados Bryan Mendoza, del lado de los visitantes, y Roger Hernández por los locales. Tras el gol de Santiago Ramírez en tiempo agregado, los jugadores se hicieron de palabras y empujones. Esa bronca llegó hasta las bancas, donde el técnico del Celaya tuvo una actitud reprobable.

Francisco Ramírez le metió una cachetada a Norberto Scoponi, quien se asustó tras la reacción del estratega del Celaya y tuvo que salir corriendo para no ser golpeado por él y el resto de los jugadores de los “Toros”. Lo alarmante de todo es que nadie hizo nada por detener los. Al contrario, los jugadores se sumaron a la persecución.

Al final del video se logra apreciar cómo Scoponi logró refugiarse en los jugadores del Atlético Morelia, quienes le hicieron frente a los del Celaya. No será sino hasta este lunes cuando se sepa todo lo que registró el árbitro del partido en su cédula. Lo que es un hecho, es que Morelia llegará mermado a la final por la serie de expulsiones que sufrió. Celaya, por su parte, esperará la resolución por la agresión que tuvo su estratega.

Esto dijo

“Hay códigos que son muy valioso y creo que Scoponi no los tiene, tiene cero. Estoy harto de estar lidiando con todos los argentinos en México. Les damos valor, pero no le damos valor al mexicano”, fue lo que dijo Francisco Ramírez en la conferencia de prensa después del partido. Pese a que no fue expulsado en el cotejo, deberá de esperar la sanción de la Comisión Disciplinaria.