El periodista de ESPN se despachó contra Universidad pero no perdió oportunidad de tirarle al Guadalajara.

Liga MX: Álvaro Morales volvió a la guerra contra Pumas y Lillini, pero Chivas no se salvó

Después del duro golpe que significó la caída en la final de la Concachampions ante el Seattle Sounders, los Pumas de la UNAM se avocaron al duelo de Repechaje por el Torneo Clausura 2022. Sin embargo, contra las Chivas de Guadalajara se dieron otro golpazo, quedandose con las manos vacías en muy poco tiempo.

Continuando con la 'guerra' que lleva lidiando contra el conjunto Universitario, Álvaro Morales aprovechó este momento para volver a cargar contra Andrés Lillini y sus dirigidos. Volvió a hablar de 'asquerosa mentira histórica' y envió fuertes dardos envenenados hacia el entrenador argentino. Aunque el Rebaño tampoco se salvó en su editorial.

"Ay señor Lillini, se quedó usted como el perro de las dos tortas, bueno, o los gatos de las dos tortas: ni una ni otra (ríe). Señor Lillini, se lo dije, póngase a trabajar, su equipo no salen con balón controlado, no ganan los rebotes en juego ditrecto, a sus contenciones siempre les ganan las espaldas. Señor Lillini, me da una lástima por usted y por sus Pumas, esta asquerosa mentira histórica llamada Pumas", comenzó disparando.

"Vean sus últimos tres torneos, décimoquinto, décimoprimero, y décimoprimero. ¿Qué van a decir ahora? ¿Seguirán viviendo del triunfo en Liguilla contra el América? Eso es de mediocres, por favor, se los he explicado con argumentos muchas veces, ustedes no son grandes, no se comparen con los otros", completó.

Álvaro Morales también envió recado para Chivas

Más allá de su lapidaria crítica para Pumas, el periodista de ESPN le envió un mensaje de 'advertencia' al Rebaño Sagrado: "Ahora también tengo un mensaje para las Chivas Rayadas del Guadalajara: no se sientan mucho, no se sientan mucho, apenas si le ganaron a un equipo que no tiene nivel de Primera División".