Uno de los fichajes más atractivos para el torneo Apertura 2022 de la Liga MX fue la incorporación del portero brasileño Tiago Volpi a los Diablos Rojos del Toluca, procedente del Sao Paulo y luego de casi cuatro años de haber dejado la portería de los Gallos Blancos del Querétaro.

Tiago Volpi forma parte de una reingeniería aplicada a los Diablos Rojos del Toluca luego de haber tenido que pagar una de las multas por haber terminado en la parte baja de la tabla de cocientes de la temporada 2021-22. El portero brasileño llegó junto con elementos como Fernando Navarro, Andrés Mosquera, Jean Meneses y Carlos González, entre otros.

"La directiva hizo un gran esfuerzo para que se armara un buen grupo de trabajo, hoy vamos de líderes general, pero no nos podemos confiar en eso. Hay cosas por delante, hay que trabajar como lo hemos venido haciendo, pero si tenemos mucha ilusión de poner el nombre del Toluca en lo más alto", dijo Tiago Volpi quien resaltó el desarrollo del Toluca en diversas áreas. Tenemos una responsabilidad muy grande, todos los que llegamos tenemos el compromiso. Sabemos que el equipo necesita ganar títulos y lo tenemos muy claro en nuestra mente. Hay que respetar mucho a los rivales que tenemos enfrente, sabemos que no hay partidos fáciles, la Liga es muy competitiva, hay jugadores de muchísima calidad. Tenemos todo un estudio con muchos datos, el club ha crecido mucho fuera de las canchas también".

Tiago Volpi llegó al futbol mexicano para el torneo Clausura 2015 con los Gallos Blancos del Querétaro y se fue tras el Apertura 2018. Su carrera en México se dio casi en paralelo a la de Agustín Marchesín quien atajó para los Guerreros del Santos y las Águilas del América; cuando el argentino se fue a Europa tras el Apertura 2019 se habló del posible regreso del guardameta brasileño para jugar con los azulcremas. Así lo recordó el propio Tiago Volpi en entrevista para Marca Claro. "Me acuerdo que sale Marchesín, sonó muy fuerte mi nombre, peor no hubo ningún contacto de manera oficial. No hubo ningún acercamiento por parte del América".

Tiago Volpi y su amistad con Dani Alves

Durante su etapa con el Sao Paulo, Tiago Volpi entabló una relación afectuosa con Dani Alves con quien se reencontró en el futbol mexicano. "Con Dani hicimos una amistad muy bonita en Sao Paulo, siempre me compartió el deseo de jugar en México. Muchas veces platicamos sobre eso y yo sabía que un día iba a venir a México, yo en lo personal pensé que iba a pasar después del Mundial".