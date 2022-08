Sábado 13 de agosto. 19:05hs del centro de México. Estadio Olímpico Universitario. El primer equipo de Pumas UNAM recibirá a su similar del Club América en una nueva edición del Clásico Capitalino. A pesar de que aún restan varios días para que el balón comience a rodar en el campo de juego, la realidad es que el partido ya comenzó a jugarse en la previa con distintas declaraciones.

Fernando Ortiz lanzó una picante frase a principios de semana, Eduardo Salvio hizo lo propio para defender a sus Felinos y ahora llegó el turno de un elemento de la Selección Mexicana que no se desempeña en ninguna de estas dos instituciones. Se trata de Jorge Sánchez, quien fichó por el Ajax en los últimos días y hará fuerzas por sus excompañeros desde los Países Bajos.

"Tenemos que ganarles, tenemos la espinita de lo que pasó las últimas veces. Me hubiera encantado jugarlo y pelear, que sepan que somos los mejores fuera y dentro del campo, que tenemos la mejor afición y que somos el equipo más grande", aseguró el lateral derecho, dejando bien en claro su pensamiento.

Más adelante agregó: "Debemos demostrarlo, inyectarles esa garra. Tenemos que ganar sí o sí, yo me voy pero esta es mi casa y seguirá siendo mi casa". Con esto, el oriundo de Torreón no hizo más que tratar de motivar al plantel azulcrema, el cual no atraviesa su mejor momento y necesita de un triunfo de esta magnitud para renacer en el campeonato.

¿Cómo le fue a Jorge Sánchez vs. Pumas UNAM?

A Jorge Sánchez le tocó disputar 10 veces el Clásico Capitalino, siempre con la playera del Club América. Registró: 3 victoria, 5 empates y 2 derrotas, siendo el 6-1 de la Semifinal del Apertura 2018 el más destacado. En cuanto a eliminaciones en Liguilla, quedó 1-1: pasó en la de la goleada mencionada; pero cayó 3-1 en los Cuartos de Final del Apertura 2021.