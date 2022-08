Entre los beneficios que obtuvieron las Águilas del América de sus partidos veraniegos contra Chelsea, Manchester City y Real Madrid se encuentra el interés del Ajax de Holanda por el lateral Jorge Sánchez y la consumación de su fichaje para ir al futbol europeo luego de estar nueve torneos en club azulcrema.

En su última conferencia antes de salir del Club América para volver a Holanda a reportarse con el Ajax donde será compañero de Edson Álvarez, Jorge Sánchez comentó "ahora que se jugaron partidos muy importantes de América contra Real Madrid, Manchester City y Chelsea se ve la calidad que tenemos, las cualidades que surgen de cada jugador y el carácter, creo que no estamos lejos de la elite".

Antes de partir a Europa para sumarse al Ajax, Jorge Sánchez aprovechó su última visita al Club América: "me quedo muy tranquilo y muy contento de lo que logré, que fueron tres campeonatos en América, y estoy feliz de este nuevo reto y nuevo objetivo que tengo, estuve muy feliz de poner mi granito de arena y estar en la historia de América y, finalmente, estoy muy agradecido con ellos (los dirigentes del club) porque sin ellos no se hubiera hecho mi sueño realidad. Estoy disfrutando del momento, ya me despedí de mis compañeros, que me llevo muy bien con ellos, y tuve una conexión muy buena con ellos".

Asimismo, Jorge Sánchez señaló al futbolista que está señalado para ser su sucesor ideal en la lateral derecha de las Águilas del América: "Emilio Lara es un jugador espectacular, tiene mucha altura, tiene buen fildeo y trae esa hambre que es lo más importante. Yo platicaba mucho con él, y no me va a dejar mentir, y le decía que en algún momento le tiene que tocar, que no se desesperara, que siguiera a full en cada entrenamiento porque cuando menos lo esperas está la oportunidad, y ahora lleva dos partidos muy buenos, y espero que siga haciendo las cosas bien porque las cualidades las tiene, y también abajo hay muchos jugadores muy buenos, y va a estar la competencia interna a full, pero esperemos que Emilio Lara con las condiciones que tiene se consolide en América y primeramente Dios busque un lugar en Europa".

Jorge Sánchez habló con el Tata Martino

Ya como jugador del Ajax, Jorge Sánchez, quien está considerado como uno de los jugadores que irían a la Copa del Mundo Qatar 2022, compartió el contacto que tuvo con el director técnico de la selección mexicana Gerardo el Tata Martino: "Desde que llegó el Tata Martino y ya sabía los jugadores que estábamos en general con él, siempre nos pidió de favor que cuando hubiera un movimiento de un club a otro que le gustaría a él saberlo antes para que escucháramos lo que él piensa. Cuando le hablé lo noté muy contento, muy feliz, porque él también se da cuenta en el día a día cuando voy a la selección cómo trabajo, y cuando platiqué una vez con él yo le decía que mi sueño era ir a Europa, me dijo que estaba muy contento, muy feliz, que era una gran oportunidad para mí, porque ya era un jugador muy consolidado en primera división y que tenía que buscar un cambio en mi carrera para salir a aprender, a luchar, y la verdad es que el Tata Martino se comportó de una manera extraordinaria porque siempre ha estado con nosotros".