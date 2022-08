América poco a poco ha recuperado su mejor versión, mostrando una imagen muy convincente en el terreno de juego y escalando puestos a un ritmo vertiginoso en el Torneo Apertura 2022. Las Águilas golearon en condición de visitante a dos rivales de la talla de Pumas y Pachuca, por lo que el Clásico Joven ante Cruz Azul llega en el mejor momento posible para los del Tano Ortiz.

Sin embargo, del otro lado no ocurre exactamente lo mismo. Y es que la Máquina vive un terrible momento en este tramo de la temporada y no ha dado señales de mejoría, pese a la llegada de algunos refuerzos como Ramiro Funes Mori y Michael Estrada, quienes no pudieron hacer nada para evitar la derrota contra Xolos de Tijuana en el marco de la Jornada 9.

La crisis deportiva de los Cementeros responde, principalmente, al pobre desempeño defensivo que han mostrado en el Apertura 2022. El equipo no logra sostener los partidos y los rivales suelen hacer daño con extrema facilidad, al punto que Cruz Azul registra una estadística que preocupa a toda su afición: con 18 goles recibidos, tienen la peor defensa de la Liga MX.

Esto quiere decir que la Máquina tiene un promedio de dos goles recibidos por partido disputado, números que hasta ahora solo comparte con León. Es así como el equipo de Diego Aguirre se ubica en el fondo de la tabla general de posiciones con apenas ocho unidades, producto de una victoria y dos empates que lo tienen arriba de Chivas y Querétaro.

Los resultados de Cruz Azul en el Apertura 2022

JORNADA LOCAL RESULTADO VISITANTE 1 Tigres 2-3 Cruz Azul 2 Cruz Azul 1-2 Pachuca 3 Atlas 3-2 Cruz Azul 4 Cruz Azul 2-2 Puebla 5 San Luis 0-0 Cruz Azul 6 Cruz Azul 1-0 Necaxa 7 Santos 4-0 Cruz Azul 8 Cruz Azul 2-3 Toluca 9 Cruz Azul 1-2 Tijuana

Mal momento para enfrentar al América

Si algo han demostrado las Águilas en las últimas semanas, es precisamente su contundencia de cara al arco. Las goleadas conseguidas ante Pumas y Pachuca solo ratifican el extraordinario momento que vive la ofensiva de los Azulcremas, que cuenta con un inspirado Henry Martín y un Jonathan Rodríguez que cada vez se siente más cómodo en el campo.