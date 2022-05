En Chivas de Guadalajara está anunciada para este martes la presentación oficial de su flamante refuerzo Alan Mozo, de gran temporada con Pumas, quien llegará a la ciudad para resolver los últimos detalles de su contrato y ya presentarse mañana con el resto de la plantilla, donde se le realizarán además los exámenes médicos de rutina.

El futbolista que todavía mantiene la ilusión de formar parte de la lista de convocados de Gerardo Martino para disputar con la Selección de México el Mundial de Qatar no quería dejar de despedirse públicamente de la UNAM y fue por eso que bien temprano en la mañana publicó en sus redes sociales una emotiva carta.

"¿Por dónde empezar? Podría ser cuando a los 9 años en una carta plasmé algunos de mis sueños y sin duda tú no podías faltar, o tal vez cuando por fin logré quedarme en tus fuerzas básicas ( después de 3 intentos jaja ) y corrí a contárselo a mis papás que nunca permitieron que renunciara a ti. Pero sin duda nuestra historia empieza desde mucho antes, comienza en El EOU, fué el primer estadio que conocí a muy corta edad y desde ahí fué inevitable enamorarme de ti", comenzó escribiendo.

"Te defendí desde las gradas, siendo tu balonero y a base de mucho esfuerzo y sacrificio logré hacerlo también en la cancha. Ya como jugador, cometí errores que me dejaron mucho aprendizaje, que me ayudaron a madurar y a encontrar mi mejor versión, pero de algo puedes estar seguro, que tu playera la sudé y defendí con el corazón", continuó.

Y concluyó: "Hoy me toca despedirme de mi casa, donde me formé como jugador pero sobretodo como persona, donde he vivido todos los sentimientos, desde las más grandes alegrías hasta las más dolorosas tristezas. Gracias a cada una de las personas que trabajan y le dan vida a este maravilloso club, entrenadores,doctores, jugadores, utileros, cocineros, jardineros, mantenimiento, policías y gente de oficinas, Ustedes hacen que todo funcione sin muchas veces recibir el mérito que se merecen. Los conozco a todos y nunca los voy a olvidar. Andrés, gracias por confiar en mí cuando más lo necesitaba".

El mensaje de Alan Mozo a la afición

Alan Mozo dedicó un párrafo aparte a los aficionados de los Pumas de la UNAM, a quienes prometió guardar siempre en el corazón por ser él mismo uno más de ellos. "Afición, no hay forma de describir con exactitud lo que es escuchar al estadio que yo visitaba desde pequeño corear mi nombre, es algo indescriptible. Ustedes me vieron crecer, equivocarme y volver a superarme y hoy me toca despedirme. Se despide el niño que escribió esa carta 16 años después, sabiendo que este ciclo llegó a su fin y con la seguridad de que estoy preparado para afrontar los nuevos retos que esta profesion tiene para mi. El agradecimiento es la memoria del corazón y quiero que sepas que tú siempre estarás en el mío. Gracias Pumas y hasta siempre".