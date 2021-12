La Vuelta de la Semifinal del Torneo Grita México Apertura 2021 de Liga MX se cerró con una gran polémica. Y es que el Club Universidad Nacional necesitaba un gol para clasificarse a la Final y contó con una gran oportunidad en el minuto 84 de juego. Juan Ignacio Dinenno recibió un tremendo codazo por parte de Anderson Santamaría dentro del área, por lo que todo parecía indicar que el silbante pitaría penal para la visita.

José Antonio Pérez Durán revisó la jugada en el VAR y, sorprendentemente, no cobró nada. El Comandante sufrió una fractura en su nariz, por lo que después del partido señaló en sus redes: "Siga Siga. Nos… la ilusión. Fractura de nariz, y 7 puntos. Estoy bien, orgulloso de este equipo. En primer lugar pedir disculpas al jugador de Atlas, como lo hice personalmente al momento de cerciorarme de que se encontraba bien. Gracias a todos por los mensajes de apoyo, gracias a mis compañeros son únicos".

Está claro que Dinenno se fue más que enfadado del Estadio Jalisco, ya que para colmo recibió la tarjeta roja por intentar una chilena en los minutos finales. Es por eso que el gesto que tuvo con Jesús Angulo y el plantel del Atlas es para recalcar. "Jesús (Angulo) gracias a Dios está bien, fue una patada fuerte, en el pómulo, gracias a Dios no fue en la nariz. Déjame contarte una cosa que pasó en el vestidor, vino Juan Dinenno a pedir disculpas", admitió Diego Cocca, entrenador de los Zorros.

Más adelante agregó: "Él (Dinenno) también sufrió una lesión, pobre, es un deporte de contacto, Juan tuvo la desgracia de chocar y lastimarse la nariz, como le pasó a Jesús, pero siempre en el marco de la honestidad y disputar cada pelota a tope. Fue un partido duro, el rival es un equipo fuerte, que va para adelante, que mete mucha intensidad. Se están jugando la vida los dos equipos y por eso se produjeron golpes".

Este gesto no hace más que demostrar la humildad y profesionalidad que tiene Juan Ignacio Dinenno. Enfadado y desilusionado por no poder acceder a la Final, con la espina de haberse fracturado la nariz y ser perjudicado por el árbitro, no dejó de pensar en el rival al que lastimó con su intento de chilena y se presentó en el vestidor contrario para ofrecer disculpas. ¡Enorme, Comandante!