Tras el parón de la Fecha FIFA se reanuda el torneo Clausura 2023 de la Liga MX con la jornada 13 en la que sobresale el Clásico Tapatío que se jugará en la cancha del estadio Jalisco entre los Zorros del Atlas del director técnico mexicano Benjamín Mora y las Chivas del Guadalajara del entrenador serbio Veljko Paunovic.

A estas alturas del torneo Clausura 2023, ambos equipos están en zona de clasificación al repechaje. Los Zorros del Atlas ocupan el lugar número 12 de la clasificación con 12 puntos mientras que las Chivas del Guadalajara están en la séptima posición de la tabla con 21 puntos.

Luego de un complicado inicio de torneo, el Atlas ha goleado al Puebla en la Liga MX y al Olimpia de Honduras en la Liga de Campeones de la Concacaf, lo que es un impulso para el director técnico Benjamín Mora: "Los momentos son muy importantes, nosotros estamos ahora en un buen momento, pues venimos de hacer bien las cosas en los últimos dos compromisos que tuvimos. La importancia del futbol no es solo adentro de los 90 minutos que se juegan, también es desde momentos antes, entonces la intención es enaltecerlos, darles el valor y tratar de sacarle el mayor provecho al momento positivo".

Benjamín Mora sabe también que las Chivas del Guadalajara no llegan con los mejores resultados pues cargan dos derrotas seguidas en la Liga MX, pero "en el trámite del partido pues suceden muchas cosas que no precisamente obedecen a que los momentos sean determinantes, pero sí son importantes para tener una plataforma de inicio en lo anímico, en lo mental y en lo estructural para poder llegar bien al partido".

¿Favoritos para el Clásico Tapatío?

Benjamín Mora rechazó a toda costa asumir que el Atlas es favorito ante Chivas para el Clásico Tapatío: "No nos sentimos favoritos, ni siento que ellos lo sean, en realidad no creo que haya un favorito en un clásico tan relevante", asmimismo, el entrenador mexicano apuntó sobre su equipo que "la verdad, opinar sobre nosotros me parecería inadecuado, tanto el entrenador del equipo rival, como yo, somos solamente parte del proceso. Los actores principales son los jugadores, ellos saben perfectamente bien a que tipo de partido se van a enfrentar el sábado, ellos han jugado muchos clásicos, ellos saben lo que significa la presión, el estado mental y emocional que debemos tener".