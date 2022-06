En el día de hoy se dio el primer cara a cara entre Canelo Álvarez y Gennady Golovkin de cara al choque que tendrá el próximo 17 de septiembre por los Títulos Mundiales AMB, CMB, FIB, OMB y The Ring Súper Medianos. Por otro lado, luego de la conferencia de prensa el mexicano habló de la posibilidad de comprar un equipo de la Liga MX y dijo que por el momento no pensaba hacerlo.

Lo sucedido en Los Ángeles ha dejado muy caldeado los ánimos, por lo que se espera que el próximo lunes en Nueva York la historia se repita. Por otra parte, en el día de hoy el nacido en Guadalajara no paró de lanzar munición pesada contra al kazajo al insultarlo y decir que siempre habla “mierda” sobre él tras su victoria en septiembre de 2018.

Por otra parte, en el día de hoy, Canelo Álvarez fue consultado si tenía pensado comprar un club de la Liga MX, luego de que se lo haya visto en la ida de la final del Clausura 2022 entre Atlas y Pachuca. “No, la verdad es que no. No estoy interesado en comprar un equipo de fútbol ahorita”, comentó el peleador de Eddy Reynoso previo al primer face to face con Gennady Golovkin.

Cabe recordar que, para la definición del torneo, el mexicano sorprendió a muchos ya que apareció en el Estadio Jalisco con un jersey de los Zorros. Es más, el Campeón del Mundo Unificado de las 168 libras fue consultado si en verdad era fanático de los Rojinegros ya que en el pasado se lo había identificado claramente con Chivas.

Canelo cree que el Zurdo Ramírez vencería a Dmitry Bivol

Post conferencia de prensa con Gennady Golovkin, Canelo Álvarez comentó que el excampeón del mundo de la OMB podría vencer a su último rival. “Obviamente le puede ganar, el Zurdo Ramírez es un peleador grande, es un peleador zurdo, difícil y claro que pienso que le puede ganar. Yo debería tener esa revancha con Bivol, pero ahorita vamos pensando en Golovkin”, comentó el tapatío.