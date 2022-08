Cruz Azul no solo viene de recibir la goleada más escandalosa de toda su historia, sino que además quien se la propinó fue el equipo con el que mantiene una mayor rivalidad deportiva. Las Águilas del América se hicieron un festín en el Azteca y despacharon a los cementeros con marcador de 7-0, provocándole además una crisis sin precedentes.

Mientras se espera que en La Máquina se haga oficial la destitución de Diego Aguirre, llegado para el presente Apertura 2022 de la Liga MX, Carlos Hermosillo, una auténtica gloria de la institución que supo también defender la camiseta del América, arremetió contra todas y cada una de las partes a las que considera responsables de semejante deshonra.

"Que bien está jugando el America. La goliza nos la merecemos. Directiva mediocre, el desastre que dejó Ordiales y muchos jugadores que no tendrían que estar en el Cruz Azul. Noche triste para toda la afición Azul", escribió desde su cuenta de Twitter y el mensaje no tardó en ganar gran repercusión.

Previo al clásico, Hermosillo ya había sido muy crítico del presente de La Máquina en una entrevista con Infobae México, señalando a Jaime Ordiales como principal responsable. “En la parte administrativa tienen demasiados problemas y en la parte deportiva, particularmente, a mí nunca me ha gustado lo que ha hecho Jaime Ordiales a través de su carrera. No nada más en Cruz Azul, sino por lo que ha hecho en América, Guadalajara, Necaxa, Querétaro. (Es) un tipo que no ha hecho absolutamente nada y que hoy arma un equipo, porque él es responsable, él decidió qué técnico vendría”, sostuvo.

Y ya sobre la labor de Diego Aguirre, a quien compadece pero no quita responsabilidad, agregó: “Diego Aguirre no llega en un buen momento a la institución porque es un desastre (...) Me apena mucho por el técnico porque no creo que vaya a conseguir grandes cosas”, había dicho.