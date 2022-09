Muchos son los futbolistas que terminan marcando huella en un club importante, incluso llegando a ser importantes en el logro de campeonatos, que pudieron haber tenido un destino completamente distinto. Tal es el caso de un emblemático futbolista del futbol mexicano que triunfó en Pumas UNAM, pero bien pudo haber sido Chivahermano.

Hablamos del Kikín Fonseca, quien en diálogo con Toño de Valdés no se guardó nada y reveló distintas anécdotas relacionadas a su carrera. Entre ellas, cómo fue que se dio su llegada a Universidad para escribir una de sus mejores etapas como futbolista, siendo que antes pudo haber haberse convertido en refuerzo del Guadalajara.

"Primero me dijo que estaba Chivas como opción, pero que en realidad al que querían era Rafa Medina, pero me ofreció aventarme en el paquete y yo dije: 'No, pues qué buena onda, cuánto interés'. Después me dijo de Pumas, que Hugo Sánchez me quería y ahí estuve claro en qué escoger", confesó el ex de la Selección Mexicana al periodista de TUDN.

El exdelantero reveló que el fallecimiento de su hermano mayor, aficionado de los Felinos, tuvo mucho que ver en la elección. Pues incluso contó que al momento de partir vestía un pantalón de los Pumas, lo cual el Kikín tomó como la última señal para inclinarse en favor de Universidad.

La historia ya es conocida. Procedente del futbol de ascenso, Fonseca llegó a las instalaciones de Cantera y sorprendió al aparecer en el primer equipo de Universidad. En 92 partidos disputados, el delantero anotó 32 goles y consiguió ganar 3 títulos (dos Liga MX y un Campeón de Campeones). Y aunque muchos aficionados le tomaron rencor tras su salida, sin dudas que logró meterse en la historia importante del club.