La gestión de Gerardo Martino al frente de la Selección Mexicana de Futbol ha tenido que enfrentar diversos cuestionamientos, sobre todo durante los últimos tiempos. Una de esas voces ha sido y es la de un referente como Hugo Sánchez, quien no se caracteriza por guardarse sus palabras.

El Pentapichichi se alzó contra la forma de dirigir del Tata y consideró que un argentino no debería estar al frente del combinado Tricolor. Sin dejar de colocarse como tercera opción para sucederlo como estratega nacional, no dudó en sugerir a sus dos principales candidatos, quienes hoy pelean por el título de la Liga MX.

"Repito las mismas palabras que dijo el Tata: Yo lamento profundamente que el Tata Martino sea el director técnico de la selección nacional. Eso lo lamento profundamente", comenzó disparando Hugol este martes por la noche en plena señal de ESPN, luego de observar el video del timonel lamentando la salida de Gerardo Torrado.

Hugo Sánchez quiere a Vucetich o Herrera en el Tri

En el mismo sentido, Hugo Sánchez consideró que todavía a tiempo de cambiar el DT para el Mundial de Qatar 2022, y posicionó los nombres de Víctor Manuel Vucetich, hoy líder del Apertura 2022 con Monterrey, y Miguel Herrera, quien quiere lograr el título con Tigres UANL.

"¿Por qué el Tata Martino se mantiene y no dice 'me voy con Torrado'? Si despiden a Torrado, me voy también. No me gusta que un técnico que no sea mexicano esté en la selección. Me encantaría que Víctor Manuel Vucetich sea el seleccionador de México para Qatar. Y si no, Miguel Herrera. Y si no es Miguel Herrera, sería yo".