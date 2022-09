Chivas de Guadalajara tuvo muchos inconvenientes en el inicio del Torneo Apertura 2022, donde recién pudo conseguir su primera victoria en la Jornada contra Necaxa. El principal dolor de cabeza de Ricardo Cadena estuvo en el frente de ataque del Rebaño Sagrado, donde la ausencia de José Juan Macías se ha notado de manera excesiva.

Los rojiblancos encontraron en el mercado de pases a Santiago Ormeño, siendo este el elegido para reemplazar a Macías. Pero l delantero no ha rendido a la altura de las expectativas y en medio de todas las críticas recibidas por representar a Perú, apenas ha podido aportar un gol al equipo en lo que va de temporada de la Liga MX.

Ormeño es consciente de todo el trabajo que tiene por delante en Chivas de Guadalajara, donde debe trabajar para revertir el rechazo de un importante grupo de la afición. Sin embargo, el atacante considera que necesita tiempo para recuperar el nivel que mostró en Puebla, especialmente por la poca regularidad que tuvo en León.

"No fui titular en mi equipo anterior y eso quieras o no, eso afecta el ritmo y la confianza. Aquí me han llevado poco a poco y me he sentido mejor", explicó Ormeño en diálogo con el diario Récord, al tiempo que repasó la actualidad del Rebaño Sagrado y la recuperación que ha mostrado el equipo en este tramo del Apertura 2022.

Las críticas de la afición

Sobre los señalamientos de varios aficionados, Ormeño restó importancia y asegura que es algo a lo que está acostumbrado por el rol que tiene como futbolista. "Somos figuras públicas y estamos expuestos a todo eso. Hay que saber lidiar con ello. Obviamente en algún momento te pueden afectar, pero es básico estar bien mentalmente para que no te afecte tanto y puedas rendir adecuadamente dentro del campo".