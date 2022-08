Luego de varios altibajos en el Club Universidad Nacional, Alan Mozo tomó la decisión de fichar por el Deportivo Guadalajara de cara al Torneo Apertura 2022 de Liga MX. El lateral derecho con aspiraciones de Selección Mexicana tenía mejores ofertas económicas, pero terminó eligiendo al Rebaño Sagrado porque se sintió valorado por la institución. ¿Cómo se termina dando su llegada y por qué ya piensa en regresar al Pedregal?

El futbolista de 25 años platicó en el podcast del Canelo Angulo y lanzó algunas revelaciones sobre su arribo al club rojiblanco. Además de dar las razones por las que escogió a Chivas como su nuevo destino, dejó en claro que Pumas UNAM siempre está en su cabeza y es el equipo en donde le gustaría retirarse en un futuro.

"En Pumas llevaba toda mi vida, siempre había vivido en mi ciudad, nunca había dado ese paso. No es como que diga que ya me quería salir de Pumas, no, es un equipo que siempre voy a querer, entre mis planes está en volver algún día, retirarme en ese equipo porque me dio mi oportunidad de cumplir mi sueño", apuntó Alan Mozo, quien todavía se sigue adaptando al mundo del Guadalajara.

Por otra parte, explicó: "Había otros equipos que me querían, equipos con más lana y había uno que me decía que estaba entre los candidatos, un equipo importante. La verdad es que Chivas siempre notaba que me querían, siempre me sentí una de las prioridades. Chivas siempre mostró ese interés y me voy a donde me quieran y donde me voy a partir la madre. Así fue como me incliné por seguir con la oferta, ayudando a la posibilidad de venir y así se dio".

"A mí siempre me ha gustado Chivas. El que no quiera venir a jugar aquí, no sé qué esté pensando, es un equipo enorme (…) Yo siempre había mostrado el interés, las ganas de venir acá. Ya sabes en el medio, que tu repre: ‘¿te gustaría Chivas?’, pues de cabeza, obvio. Cada verano había el rumor, sonaba, pero nunca fue concreto", sentenció el lateral derecho.