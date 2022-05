Horas después de la finalización de la fase regular del Clausura 2022, la Liga MX dio a conocer cómo se desarrollarán los encuentros de la reclasificación. El Cruz Azul vs. Necaxa y el Rayados vs. Atlético de San Luis irán el sábado, mientras que el Puebla vs. Mazatlán y el Chivas vs. Pumas tendrán lugar el domingo.

¿Por qué el Guadalajara cambió su habitual rutina? Todo tiene una explicación. En primera instancia, la directiva del conjunto tapatío respetó una petición especial que realizó el cuadro dirigido por Andrés Lillini. Los Universitarios tendrán una jornada extra de descanso, sabiendo que este miércoles disputarán la definición de la CONCACAF Champions Leafue frente a Seattle Sounders en los Estados Unidos. Gestazo.

Sin embargo, y de acuerdo con la información que brindó David Medrano para RÉCORD, el boxeo está metido en el medio de la determinación por tener el partido entre el Rebaño Sagrado y los Auriazules el domingo por la noche. ¿Qué tiene que ver Canelo Álvarez? A continuación, la explicación de la situación...

"Desde hace un mes, Azteca y Televisa promocionan la pelea de Canelo Álvarez para el sábado 7 de mayo a las 9 de la noche. Por ello decidieron no tener un partido del repechaje, ya que no veían congruente el competir contra un producto tan rentable como lo es el boxeador jaliscense", informó dicha fuente.

"Desde hace tiempo, los contratos de los equipos establecen que, en Repechaje o Liguilla, la televisora dueña de los derechos es la que fija el horario. Cabe hacer mención que las peleas de Canelo Álvarez son un gran evento para las dos televisoras, tanto en rating como en ingresos por venta de anuncios", agregó David Medrano, confirmando que no habrá competencia para el combate frente a Dmitry Bivol.