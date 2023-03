¡Clima tenso en el vestidor de Atlas! Develan por qué Julián Quiñones no quiso jugar ante Olimpia

El ahora entrenador de la Selección Mexicana, Diego Cocca, le regaló al Atlas un histórico bicampeonato de Liga MX, después de 70 años sin obtener un título. Sin embargo, tras aquella alegría, los Zorros han luchado para recuperar su competitividad: primero con el propio Cocca y ahora con Benjamín Mora, quien tiene cada vez más presión ante la racha de malos resultados.

Desde el bicampeonato hasta el día de la fecha, Atlas ha disputado 28 encuentros, con un saldo más que negativo: solo cuatro triunfos, diez empates y 14 derrotas. Total: apenas 22 puntos sobre 84 posibles. Para peor, los Zorros perdieron por 4-1 ante Olimpia en el debut de Concachampions y acrecentaron la crisis del ciclo comandado por Benjamín Mora.

En dicho encuentro, sorprendió la ausencia del colombiano Julián Quiñones, gran figura de Atlas. Aunque se creyó que había algún tipo de lesión, Benjamín Mora respondió en conferencia de prensa que fue el propio jugador quien pidió no ser considerado por no estar al 100% de sus condiciones. Versiones cruzadas y que dan cuenta del clima tenso que existe en el vestidor.

Tras la polémica, Miguel Ángel Arizpe destapó el verdadero motivo por el que Quiñones se ausentó ante Olimpia. En su columna para Mediotiempo, el periodista mencionó al conversación que tuvo con una fuente hacia el interior del Atlas, la cual le manifestó: “Mira, él es un consentido y tiene peso en la institución, es muy querido, así es que vio debilidad y por ahí se metió”.

Quiñones - Mora: ¿Relación rota?

Ante lo señalado, todo indica que el plantel de Atlas ya no confía en Benjamín Mora, quien tendría problemas para imoponer disciplina a la plantilla, por lo que la decisión de Quiñones tuvo que ver con una cuestión de voluntad y no física. “Eso es mentira (del jugador), Miguel, sí lo estaba; fue su propia decisión (de Quiñones). Por sus huevos no quiso jugar”, detalló Arizpe que le contó su fuente. Ya al término del encuentro, Aldo Rocha había esquivado el tema: "Pregúntenle a él", respondió al ser consultado sobre la ausencia de Quiñones. Clima tenso...