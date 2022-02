El ex jugador azulcrema no pudo evitar recordar al conjunto azulcrema a quienes les guarda un gran cariño y los quiere ver ganar en el Clásico Capitalino.

A pesar de la distancia, el amor a las Águilas del América no se olvida, y prueba de ello es el argentino Guido Rodríguez, quien, a pesar de ahora ser parte del Real Betis de España, le sigue guardando un gran cariño a los azulcremas, y por ello no pudo evitar pronunciarse ante la situación que vive su ex equipo de cara al Clásico Capitalino ante los Pumas de la UNAM, pues está al tanto de cómo se encuentra Santiago Solari y compañía.

"Sé que se juega el Clásico Capitalino en México. La verdad que los partidos del América no los puedo llegar a ver por el horario, pero veo cómo va el equipo. Espero que puedan mejorar", expresó el argentino a la cadena de Fox sports, a quienes les reveló que, pese a no seguir de cerca los encuentros americanistas por la diferencia de horarios, está al tanto del mal momento que están viviendo.

Estas declaraciones las dio Rodríguez después de que los béticos consiguieran asegurar su pase a los Octavos de final de la Europa League, tras eliminar al Zenit de San Petersburgo con una vuelta en la que dejaron el marcador 0-0, después de que ya habían conseguido en la ida una ventaja de 3-2, pero esta buena noticia no evitó que el contención argentino de 27 años recordara su paso con las Águilas.

Guido al igual que miles de aficionados de Los Millonetas esperan que el equipo resurja y recupere su mejor versión, sobre todo ahora que la estadía de Santiago Solari depende de vencer a Pumas en el Estadio Olímpico Universitario, inmueble donde los azulcremas registran buenos resultados últimamente, pero el estado anímico y futbolístico actual del plantel no es el mejor, pues incluso se habla de un posible ultimátum al timonel argentino sino consiguiera la victoria en CU.

El ultimátum a Santiago Solari

De acuerdo a diversos medios mexicanos, se dio a conocer que la directiva azulcrema estaría cerca de llegar al punto de inflexión ante el proceder de Solari y compañía, pues el arranque en el actual torneo Clausura 2022, no era lo presupuestado en Coapa, y eso podría acabar en su despido si este no consigue vencer a uno de los acérrimos rivales de los americanistas, los Pumas de la UNAM este fin de semana.