Las Águilas del América se encuentran en la cima de la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2022 y se ilusionan con volver a ser campeón de la Liga MX. Pase lo que pase, lo cierto es que al final de este corto semestre comenzarán a suceder movimientos en la plantilla, con futbolistas que armarán las maletas y otros que arribarán al Nido.

Uno de ellos es Miguel Layún, quien no ha tenido un protagonismo fundamental pero sí ha sabido contribuir con el equipo de Fernando Ortíz en el presente campeonato. El lateral mexicano acaba su contrato con el Azulcrema a finales del mes de diciembre, y ya tendría claro su futuro.

En la previa del encuentro entre el Club América y el Nashville por la Leagues Cup, a Miguel Layún le consultaron sobre dónde jugará en el 2023, y el futbolista dejó ver que le gustaría continuar su carrera en la Major League Soccer. ¿Cómo repercutirá esta declaración en el Nido?

"En cada oportunidad que tengo de hablar del tema, el jugar en diferentes ligas, diferentes países, diferentes culturas, para mí ha sido un gran viaje, me ha ayudado para desarrollarme como persona, no solo en futbol. La MLS podría traer nuevas cosas para mí y a mi familia así que sí, me veo jugando ahí, no se cuándo, pero me veo ahí", declaró en diálogo con Juanpa Badwell de la MLS.

Así le fue a Miguel Layún en el América

Entre sus dos etapas en el Club América (2010-2014 y 2021-2022) Miguel Layún acumuló 202 partidos jugados, dentro de los caules anotó 18 goles y concedió 18 asistencias. Fue campeón en dos oportunidades: Torneo Clausura 2013, donde remató el último recordado penalti, y Torneo Apertura 2014.