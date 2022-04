Una de las novelas del mercado de fichajes de invierno fue la que protagonizó Uriel Antuna, quien casi se convierte en futbolista del Club América pero finalmente recaló en Cruz Azul, donde poco a poco fue recuperando el gran nivel que supo mostrar tiempo atrás y que llevó a Chivas de Guadalajara a incorporarlo en aquel entonces.

Sin embargo, su etapa en la perla tapatía no fue la esperada, con indisciplinas de por medio y un irregular nivel futbolístico, por lo que desde el Rebaño Sagrado buscaron deshacerse del futbolista de la Selección Mexicana. El 'Brujo' nunca se sintió cómodo con la Rojiblanca, mientras que sí lo hace con la playera de La Máquina.

En diálogo con Fox Sports México, Uriel Antuna confesó por qué buscó marcharse de Chivas, y dejó en claro que no era su lugar en el mundo. "A veces uno no encuentra simplemente el lugar. No sabe si es la ciudad, si es el equipo, si es el técnico, es también dificil comprender por qué no me sentía realmente yo mismo", declaró.

"Al final de cuentas, yo también en mi cabeza llegué a pensar que era momento de un cambio, por lo que estaba viviendo. No me sentía tan cómodo futbolísticamente, no me sentía con confianza. Y al final de cuentas yo siempre trabajé. Al final era por bien mío y por bien del club, y siempre estuve a disposición del club", añadió.

Cómo vivió Antuna su casi traspaso al América

Por su parte, el 'Brujo' Antuna relató cómo vivió su supuesta salida hacia el América en intercambio con Sebastián Córdova. "Yo también lo poco o mucho que supe fue mas por rede ssociales. Al final uno está en comunicación con tu equipo y la verdad es que no supe nada de eso, pero tranquilo", sentenció.