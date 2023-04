Justo en el cierre del Torneo Clausura 2023, muchos clásicos ya se disputaron y algunos todavía están agendados para la recta final de la fase regular. Por lo mismo, previo al choque entre América y Cruz Azul, Fernando Ortiz, el estratega de las Águilas, dejó claro su visión respecto a los clásicos. Ahí fue donde puso por encima de Cruz Azul al choque que tendrán con Pumas en la Jornada 16.

“No es faltar el respeto a nadie, pero Clásicos son Pumas y Chivas. No es faltar el respeto a Cruz Azul, les tengo el máximo respeto, pero es un Clásico Joven como le llaman. Dos instituciones grandes y me parece que no es un Clásico, pero es mi pensamiento”, dijo el entrenador americanista.

Durante las últimas semanas ya hubo una serie de declaraciones en la que ambos lados, tanto América como Cruz Azul, optaron por demeritar el llamado “clásico joven”. Lo que queda claro, es que el duelo más pasional que tiene la Ciudad de México actualmente es el Pumas vs América, el cual se jugará la próxima semana.

Escobar hizo lo propio

En el campamento de los cementeros no se quedaron atrás y manifestaron que les dolió más perder por goleada ante Pumas que contra el América. Juan Escobar, defensor de los cementeros, no se guardó nada. “El de Pumas fue más doloroso porque si ganábamos, ya pasábamos a la Final y no sabíamos qué podía pasar (en la Final donde enfrentarían a León).”, sentenció.