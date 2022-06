No es novedad que en Cruz Azul están buscando un atacante de categoría como refuerzo y que las dos opciones principales en las que coincidieron directiva y Diego Aguirre son Carlos González de los Tigres de la UANL e Ignacio Dinenno de los Pumas de la UNAM, ambos muy cerca de finalizar sus vínculos contractuales con sus respectivos clubes.

Por esta misma razón es que se creyó, además, que cualquiera de las dos operaciones sería sencilla de concretar. Incluso en Tigres ya habían mostrado buena predisposición para negociar, pero solicitando a cambio al futbolista Ignacio Rivero. Y si bien en La Máquina parecieron decididos a avanzar, fueron tantas las manifestaciones en contra de la salida del mediocampista que dieron el paso atrás.

Gran notoriedad tomaron, por ejemplo, las palabras del periodista Javier Alarcón, reconocido hincha de Cruz Azul. "Jaime Ordiales, no te equivoques. Ese no se negocia en Cruz Azul. No tiene que ver necesariamente con la calidad. Es muy útil y se rompe el alma 24/7. Y no es mercenario", escribió en su cuenta de Twitter.

Finalmente, según avanzó Mediotiempo, se descartó la posibilidad de utilizar a Ignacio Rivero como moneda de cambio, pues la directiva terminó convenciéndose de su valía y el jugador mostró sentirse a gusto en el club como para estar pensando en una salida. Así las cosas, para avanzar por González o Dinenno la oferta solo sería económica.

Cruz Azul anunció sus primeras bajas

Aunque ya se sabía desde hace unas semanas, Cruz Azul finalmente anunció la salida de Luis Mendoza. Otra de las bajas de los Cementeros es Adrián Aldrete, lateral izquierdo que firmó por dos años con Pumas. A ellos dos se sumarían Pablo Aguilar, que no llegó a un acuerdo para la extensión del vínculo, y Rómulo Otero.