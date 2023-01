El mercado de pases se mueve en las horas previas al inicio del Clausura 2023, el cual comenzará este viernes 6 de enero. Los equipos de la Liga MX buscan finiquitar detalles correspondientes a sus respectivas plantillas. Cruz Azul y Monterrey, dos equipos que buscan ser protagonistas, se pelean por un defensa central que refuerce la última línea.

Tanto la Máquina como los Rayados han sufrido bajas en la defensa, por lo que buscan en el mercado una alternativa que pueda suplir esas salidas. En este caso, posaron su mirada sobre un futbolista que se encuentra en libertad de acción y viene de disputar el Mundial de Qatar 2022 con Estados Unidos: Aaron Long.

El zaguero central de 30 años viene de jugar en New York Red Bull, además de ser convocado para la Selección de Estados Unidos, donde de todas formas no sumó minutos en Qatar 2022. Pese al interés, su fichaje por cualquiera de los dos equipos de la Liga MX no sería nada sencillo, ya que según el periodista estadounidense Tom Bogert, otros equipos están tras sus pasos.

Después de descartar opciones en Arabia Saudita, Long examina los intereses de otros equipos de la Major League, como así también de dos clubes del futbol inglés. Tanto Potro Gutiérrez como Victor Vucetich han dejado claro que desean incorporar un defensor más, principalmente Rayados, tras la salida de César Montes al Espanyol.

La carrera de Long

El defensor estadounidense ha hecho toda su carrera en la Major League Soccer donde debutó en 2013. Además de jugar en New York City, Long también lo hizo en Portland y Seattle, sumado a numerosas cesiones.