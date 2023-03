El delantero francés no estará presente frente al Necaxa y continúa realizando su recuperación.

El Clausura 2023 está llegando a un punto de inflexión y cada punto es importante para posicionarse dentro de los equipos que clasifican a playoffs. La realidad es que Tigres ha sufrido un duro golpe con la salida de Diego Cocca y la plantilla lo ha sentido. Aún así, Chima Ruíz está en la búsqueda de encontrarle una nueva identidad al conjunto de los felinos.

La negativa que tiene el entrenador mexicano es que no puede contar con André-Pierre Gignac, quien sufrió una ruptura miofibrilar del muslo derecho. Si bien el delantero francés ha mostrado una mejoría en su lesión, todavía no está completamente recuperado. Es por esa razón que Ruíz no lo incluyó para el encuentro frente a Necaxa.

¿Cuándo volverá a jugar André-Pierre Gignac?

El propio entrenador cofesó la situación del futbolista: "Andrés es un gran profesional y queremos contar con él siempre. Presenta algunas molestias, hablé con él y está consciente de que es importante contar con él al cien y platicamos. Llegamos a que la mejor decisión es esperar a su recuperación".

La realidad es que no hay una fecha concreta, debido a que todo depende de cómo se sienta el delantero de 37 años. De todas formas, se estima que estará disponible para la jornada 12 que se disputará el 18 de marzo, en donde deberán enfrentar a Monterrey.

Más allá de que Nicolás Ibáñez es un atacante que puede reemplazar al francés sin problemas, la valía de Gignac también se encuentra en su liderazgo dentro del campo de juego. Lo concreto es que su ausencia será un gran problema durante las siguientes semanas. Sobre todo porque luego de Necaxa deberán enfrentar a América, Monterrey y Toluca.