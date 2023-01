El Club América estuvo lejos de tener su debut soñado en el Torneo Clausura 2023 de Liga MX. En condición de local, no pasó del 0-0 frente al Querétaro y decepcionó a toda su afición que se acercó al Estadio Azteca a disfrutar de una cómoda victoria. Es por este motivo que Fernando Ortiz, su Director Técnico, no quedó para nada conforme.

El Tano dejó ver su descontento en conferencia de prensa, en donde realizó una fuerte autocrítica y aceptó que sus dirigidos tienen mucho trabajo que hacer para mejorar la imagen brindada. Además, por si fuera poco, adelantó que moverá varias piezas: una de ellas en defensa, de cara al duelo contra el Toluca.

El primer cambio de América vs. Toluca

El primer cambio para visitar a los Diablos Rojos de Ignacio Ambriz podría estar en defensa: sería el regreso de Emilio Lara, quien tuvo participación con la Sub-20. El joven, uno de los favoritos de Fernando Ortiz en esta plantilla, tiene serias chances de reemplazar a Luis Fuentes, algo que se confirmará en la semana.

"Lo de Emilio (Lara) lo dije en la semanal, regresó y no tenía futbol y al no tener ritmo cuesta de entrada y para qué arriesgar. (Luis) Fuentes tiene 15 años de trayectoria y de experiencia, por eso decidí, pero seguramente Emilio estará a mi disposición contra Toluca", confesó el Tano.

La autocrítica de Fernando Ortiz

"Creo que casi todo el segundo tiempo Querétaro era un ataque contra defensa y al no encontrar las posiciones que buscamos normalmente no entendimos que era por afuera. No fuimos tan claros y pasa por ahí. Sabemos que los rivales vienen a encerrarse al Azteca y nosotros debemos de tener la sabiduría para saber jugarles. Puedo garantizar que siempre vamos a buscar el arco contrario de la forma que venimos haciendo y si no se da, buscaremos otra medida táctica. Nosotros no vamos a cambiar lo que le ha dado tanto a los chicos. Analizaré y moveré piezas, seguiremos intentando ir al frente", explicó en conferencia de prensa.