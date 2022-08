Tras el empate entre los Gallos de Querétaro y Mazatlán en la Jornada 9 del Apertura 2022, las cosas no le están gustando nada de nada al timonel de los queretanos, Mauro Gerk, quien decidió poner de nuevo sobre la mesa su renuncia, la cual colocó por primera vez a finales de julio, pues esta vez quedó más que dolido con lo que es su cuarta igualada en lo que va del torneo donde no conoce la victoria y suma cinco descalabros.

"Después de ver el fútbol que desplegamos y no verlo en el marcador nos pone mal, con el tema del puesto lo dije desde el primer día, mi renuncia está en la mesa yo no vine al club por plata, vine a darle una mano y seguiré aquí hasta que el club lo determine", apuntó el timonel de los Gallos, después de que su equipo estuvo más que cerca de llevarse el triunfo fuera de casa, y con ello pudieron salir del fondo de la tabla, por ello le dolió en demasía no ganar al final del día.

"Después de ver el fútbol que desplegamos y no verlo en el marcador nos pone mal. Creo que el partido fue nuestro, hicimos un buen partido, uno de los mejores partidos con situaciones, el rival no tuvo muchas situaciones de gol", señaló Gerk, quien destacó que para él sólo una escuadra dominó en el campo del Kraken, y también aprovechó para negar que el gol que les arrebató la ilusión de volver al triunfo, haya sido responsabilidad de Antonio Rodríguez.

"Toño no regaló el gol, no fue error de Toño, no coincido con lo que dices, tenemos dos grandes arqueros que pueden ser titular y veremos el siguiente partido", reveló Gerk al finalizar este cotejo. Esta no es la primera vez que Mauro quiere dejar la toalla de los Gallos, pues lo mismo destacó tras su caída ante los Tigres UANL en la sexta jornada de la actual campaña del futbol mexicano.