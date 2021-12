Habían pasado casi 14 años de la coronación del Atlas en la temporada 1950-51 cuando en 1965 nació David Medrano Félix, reconocido periodista de TV Azteca y Récord. En 1983 cuando cumplió los 18 años comenzó su incursión en los medios y desde entonces ha atestiguado momentos memorables de los rojinegros, equipo del que es aficionado.

Hasta antes de su segundo título de liga en primera división, el Atlas fue subcampeón en la temporada 1965-66 y del torneo Verano 1999. David Medrano era un bebé de meses en la primera ocasión y ya trabajaba para TV Azteca en la segunda. Durante todos estos años se ha coleccionado muchas historias de cosas que pasaron e impidieron el campeonato de los Zorros, y todas se le vinieron encima en un preciso momento del partido momento de la final del torneo Apertura 2021 contra el León.

"Como periodista, como seguidor del equipo rojinegro me ha tocado vivir muchísimas circunstancias, siempre acostumbrado al sufrimiento, por eso en la final cuando Edgar Zaldívar falla el cabezazo a 30 centímetros de la raya me empezaron a venir a la mente mil cosas, como que era otra vez el mensaje de hoy no será porque era una posibilidad clarísima y cuando falla el penalti Aldo Rocha como que se reafirma eso de decir hoy no, hoy no va a tocar. De este tipo de cosas está llena la historia de los rojinegros del Atlas", comentó David Medrano en redes sociales.

Y en el mismo video David Medrano agradeció por haber tenido la oportunidad de tirar el penalti decisivo de Julio Furch: "Un gran detalle de Cristian Martinoli... imagínense lo que es para un narrador de la final de un equipo que hacía 70 años que no se coronaba y él tiene la posibilidad de narrar un gol que rompe con esa sequía, imagínense para el mejor narrador que tiene hoy día el futbol mexicano cederle el micrófono a un tipo que no es narrador como yo; yo no soy narrador, no tengo las condiciones de narrador y que Cristian haya decidido cederme el micrófono a mí, la verdad es un gesto que no tengo con qué pagárselo".

La botella de whisky de 1954

David Medrano reconoció a sus 56 años de edad que "no pensé que me fuera a tocar vivir un momento de este tipo. No soy narrador, ya se dieron cuenta ustedes que no soy narrador, simple y sencillamente conté lo que estaba viviendo y les expliqué". Pero eso no fue lo único memorable de ese campeonato del Atlas para el periodista quien tuvo el privilegio de disfrutar del whisky de la botella que le regalaron al club en 1954 para cuando volviera a ser campeón de primera división. Así disfrutó el momento:

"La famosa botella de Ballantine's que la abrimos el lunes y vieran que todavía estaba bueno, yo pensé que ya no... cuando la abrió Miguel Fong (presidente de los Clubes Atlas), yo estaba ahí cerca y le di una aspirada y dije, ah cabr... de muy buen sabor; de ese (whisky) casi no me calo porque es caro, no crean ustedes que es fácil llegarle a ese desde esa botalla que estaba guardada desde hace 67 años", contó David Medrano con su peculiar estilo.