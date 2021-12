Después de trabajar en una fábrica de pantalones, la vida del jugador mexicano Diego Armando Barbosa, ha dado un giro de 180 grados pues ahora se alista para disputar su primera Final de la Liga MX portando la playera del equipo de sus amores, el Atlas, pero este sueño no se hubiera realizado sino hubiera sido por Maradona.

De acuerdo a Mediotiempo, el futbolista mexicano reveló que gracias a que “El Pelusa” impulsó su carrera en Dorados de Sinaloa, él tuvo la oportunidad de volver al futbol: “Un tiempo estuve trabajando en una fábrica de pantalones y de repente me hablaron de Dorados preguntándome si me interesaba el proyecto y lo acepté, sabiendo que era un buen trampolín para regresar".

Para Barbosa esta oportunidad fue oro puro, pues a su retorno al balompié mexicano en junio de 2018 sólo fue la llave que necesitaba para volver a sus raíces: “Cuando llega Maradona no jugaba, pero siempre traté de dar lo mejor de mí y estuve listo para mi oportunidad y así fue. Diego me dio la confianza, se me acercó mucho para decirme que tenía mucho potencial, que siguiera, que disfrutara lo que hacía, que agradeciera todos los días que era futbolista y que lo demostrara en la cancha, siempre trato de hacer eso, me quedó de disfrutar cada entrenamiento o partido, sea como sea”.

El apoyo del “Diez” fue fundamental para Diego Armando, quien porta ese nombre pues su papá siempre ha sido gran hincha del argentino, y fue hasta 2019 donde disputó dos finales, lo que redituó en su retorno al Atlás, que ahora lo tiene a un paso del título del Apertura 2021, un sueño para él y su familia.

“Estuve en las dos finales. Me ayudó bastante esa etapa, claro que siempre soñé con regresar al Atlas, a final de cuentas yo sabía que iba para allá para regresar, que tenía que ser un trampolín, hablando con gente mayor, me decían eso, que tenía que llegar allá a hacer lo mejor posible, la única forma en que volteen a verte es hacer algo extraordinario, algo que no cualquier jugador puede hacer, todos los días pensaba en eso, fue complicado”.