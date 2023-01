En las horas previas a que los Tigres de la UANL reciba en el estadio Universitario al Atlético de San Luis en partido correspondiente a la cuarta jornada del torneo Clausura 2022 de la Liga MX, Diego Cocca, director técnico argentino de los felinos, ha salido a aclarar algunos relacionados con su gestión.

En conferencia de prensa, uno de los temas que abordó Diego Cocca fue el final de la historia de Florian Thauvin con los Tigres, para poder registrar a Nicolás Ibáñez como refuerzo para el torneo Clausura 2023. El director técnico argentino reveló en qué términos se despidió del volante francés.

Además del tema relacionado con Florian Thauvin y Nicolás Ibáñez, Diego Cocca aprovechó la conferencia de prensa para despejar rumores que se han dado en cuanto a sus intereses profesionales: "Yo quiero dejar bien claro desde el primer día que es mi manera de ser y es mi manera de manejarme con el periodismo y con la gente de Monterrey".

Diego Cocca rechazó tajantemente que tenga en la mira irse al futbol español ante los rumores que lo acercaban al Cádiz y al Elche: "Están diciento que yo estoy esperando algo de España, cosa que tampoco es cierta. Quiero dejar en claro que yo estoy acá no por el dinero, sino por el proyecto porque me senté con los dirigentes de Tigres a hablar de un proyecto con un plantel que ya es muy bueno, traer jugadores para que sea mejor y tener ese desafío de poder manejarlo, así que estoy muy en eso, estoy muy contento".

El sueldo de Diego Cocca en la Liga MX

En el transcurso de la semana, el periodista David Medrano reveló que Diego Cocca es el director técnico que más cobra en la historia de la Liga MX. El argentino lo rechazó de manera categórica: "No cobro el dinero que dicen que cobro. Se manejan muchísimas informaciones, hay muchas que son falsas, pero no puedo estar hablando todos los días de las cosas que son falsas: hay una que sí afecta y afecta a mi persona, a mi cuerpo técnico y a mis jugadores, entonces si eso pasa no lo voy a dejar pasar, que están diciendo una cifra de mi contrato, cosa que no es cierta".