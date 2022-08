En un Estadio Akron colmado, el Deportivo Guadalajara igualó 1-1 ante su similar de Atlas en una nueva edición del Clásico Tapatío. El mismo correspondió a la Jornada 8 del Torneo Apertura 2022 de Liga MX, y tuvo emociones de todo tipo. Al principio se presentó como una gran posibilidad para los locales, ya que Luis Reyes vio la tarjeta roja a los ¡8 minutos! del primer tiempo, pero...

Estas Chivas ni siquiera son capaces de aprovechar este tipo de oportunidades: media hora después, y con el duelo 0-0, Miguel Ponce también fue expulsado y dejó las cosas en igualdad de condiciones. Allí los Rojinegros se vieron favorecidos y comenzaron a desplegar su juego, el cual dio sus frutos ya que Julián Quiñones abrió el marcador en el ocaso del complemento. Y cuando estaban a punto de llevarse un nuevo derby en condición de visitante, llegó el tanto salvador de Carlos Cisneros en la agonía.

Diego Cocca, Director Técnico del Bicampeón, analizó el juego en conferencia de prensa y no ocultó su desilusión por haber dejado escapar el triunfo. "Mi equipo compitió y compitió muy bien y nos fuimos con un tema de tristeza por no poder ganar, no es fácil ganar en esta cancha. Un partido difícil, cuando expulsaron al jugador de Chivas se volvió a competir de igual a igual, quisimos aguantar el resultado pero no se pudo", señaló con contundencia.

Más adelante detalló: "Lamentablemente con las expulsiones se hace todo mucho más difícil, muy difícil de poder sacar una conclusión, pero no tengo duda de que mi equipo compite, de que está comprometido y que están todos entregándose al máximo". Atlas, con este resultado, apenas llegó a los 8 puntos y está decimosegundo en la tabla de posiciones (puede caer uno o dos lugares).

"Mi objetivo es poner al plantel lo más rápido posible de la mejor manera, estamos pasando por un montón de situaciones, lesionados , expulsados, todos estamos trabajando al máximo para que estemos todos al maximo. Sí estamos todos al máximo no importa si jugamos repechaje porque este equipo va a ir a ganar",sentenció el argentino.