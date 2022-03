Donde debía disputarse un partido de futbol, terminó por darse una feroz batalla de hinchas. Atlas vencía como visitante a Querétaro por un gol de Julio Furch, pero aquello sólo quedó en una simple anécdota después de los brutales y sangrientos episodios que se vieron en las tribunas e incluso, dentro del campo de juego. Las repercusiones, por supuesto, fueron varias.

No sólo a nivel nacional aparecieron distintas personalidades y entidades que fueron terminantes con los inadmisibles hechos ocurridos en el estadio. También a nivel internacional se hicieron eco de lo ocurrido, en lo que por supuesto, será un triste episodio para la historia del futbol mexicano. Los clubes de la Liga MX publicaron en redes sociales para mostrar su repudio ante tamaña violencia.

Sin embargo, uno de los clubes involucrados tardó más de la cuenta en emitir un comunicado. Casi cuatro horas después de los hechos, Querétaro se expresó a través de redes sociales: "Condenamos rotundamente los hechos sucedidos el día de hoy en el estadio Corregidora. Estamos en plena comunicación y coordinación con las autoridades para que se actúe enérgicamente en contra de cualquier responsable. Como institución, condenamos la violencia de cualquier índole. Seguiremos informando", rezó el mensaje de los Gallos.

Asimismo, cabe destacar que Adolfo Ríos, presidente de la institución, se hizo presente en el campo de juego para hablar con algunos aficionados aún ofuscados por la violencia de la que fueron testigos y víctimas: “Esto no es México, no es futbol, esto no es lo que queremos para nuestro país. Una disculpa, nos duele muchísimo esto y ahora lo que queremos hacer es checar la integridad, que es lo más importante. Va a estar todo bien”, expresó el dirigente.