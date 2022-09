En el último partido de la Jornada 12 del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX, Chivas de Guadalajara igualó sin goles frente a Toluca en el Estadio Nemesio Diez y perdió la oportunidad de acercarse a los primeros puestos de la tabla general de posiciones. Aunque ese empate no manchará el buen presente que están transitando los dirigidos por Ricardo Cadena, en el Rebaño Sagrado quedó mucha bronca por el arbitraje.

El VAR le anuló un gol del Chicote Calderón a los tapatíos pero, como si esto fuera poco, la tecnología también interfirió en la decisión de César Arturo Ramos Palazuelos para quitarles un disparo desde el manchón penal. ¿Qué castigo hubo de la Comisión de Arbitrajes? Los fanáticos se sorprenderán...

A través de su cuenta personal de Twitter, David Medrano reveló que Armando Archundia optó por respaldar al silbante de turno en el juego del pasado domingo en el Estado de México y no enviarlo a la congeladora. Es decir que, en la venidera Jornada 13, se verá al colegiado impartiendo justicia otra vez.

"César Arturo Ramos Palazuelos pita el Pumas UNAM vs. Querétaro", confirmó. Con respecto a Ángel Monrroy, quien estaba a cargo del VAR y solicitó la revisión de la infracción dentro del área, se comentó: "Va a estar en el Mazatlán FC vs. Atlas, lo cual confirma que para la Comisión de Árbitraje lo hicieron bien en el Toluca vs. Chivas". Una decisión que causó mucho asombro en Guadalajara...