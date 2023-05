Tigres se despidió de la Concachampions de manera inesperada: los Felinos dejaron escapar la ventaja en el global y cayeron frente a León por 3-1, un resultado que dejó al conjunto regio fuera de la competición internacional.

Miguel Herrera fue cuestionado por el complicado momento que atraviesa Tigres, que después de la salida del Piojo no ha encontrado la estabilidad deportiva deseada y sigue lejos de rendir al nivel que se espera de su plantilla.

"La verdad no hay nada qué hablar, es una situación a la cual ya no me toca dirigir, ya no me toca opinar; es una situación desafortunada, porque es un gran club, pero bueno, así es el futbol, León hizo un buen partido y nada más", comentó Herrera a ESPN.

El Piojo fue despedido de Tigres porque dijo que el equipo estaba 'viejo' para jugar al futbol; sin embargo, el director técnico evitó referirse a ese tema y aseguró que actualmente está centrado en hacer su trabajo en Tijuana.

"No sé (sobre si pesó la edad de los jugadores en la eliminación de Concachampions), la verdad habrá qué preguntarle a la directiva. Yo ahora estoy muy concentrado en armar a Xolos y creo que es un gran reto para mí", finalizó.